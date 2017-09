Declaración del alcalde Murray sobre el plan de la gestión de Trump para poner fin al DACA

SEATTLE (5 de septiembre de 2017). El alcalde Ed Murray emitió hoy la siguiente declaración en respuesta al plan del presidente Trump para poner fin al programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia):

“La finalización del DACA propuesta por el presidente Trump constituye un acto reprensible y despiadado de un presidente que ha arremetido reiteradamente contra los inmigrantes. Su medida podría separar familias e indudablemente infundirá temor en millones de personas, entre ellas, cientos de miles que llegaron a EE. UU. cuando eran niños y ahora estudian en nuestras escuelas, trabajan junto a nosotros y son miembros de nuestras comunidades. La finalización del DACA aumenta el miedo que muchos ya han estado experimentando desde que Trump asumió el poder de que quizás cuando regresen a sus hogares, se enteren de que un familiar fue detenido o se encuentren con las autoridades esperándolos”.

“La ciudad de Seattle continuará liderando en la protección de inmigrantes y refugiados. Nuestro Legal Defense Fund for Immigrants and Refugees (Fondo de Defensa Legal para Inmigrantes y Refugiados) ayudará a garantizar que las personas detenidas tengan acceso a asistencia legal. Nuestras políticas como Ciudad de Bienvenida continuarán garantizando que ningún empleado municipal ni oficial de policía le pregunte sobre su condición de ciudadanía y que todos los servicios de la ciudad estén a su disposición independientemente de su condición. La Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados y otros departamentos de la ciudad continúan trabajando en conjunto para brindar apoyo a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”.

“A pesar del caos a nivel federal, soy optimista porque sé que Seattle es una ciudad llena de esperanza que valora la protección de nuestros residentes más vulnerables. Espero que los legisladores federales aprovechen esta oportunidad para aprobar una ley DREAM (Development, Relief and Education for Alien Minors Act, Ley de Fomento para el Progreso, la Asistencia y la Educación para Menores Extranjeros) más progresista, que reconozca la ciudadanía a los Dreamers (soñadores) sin estar ligada a un muro fronterizo y que también la extienda a los padres de los Dreamers. Los constantes intentos del presidente Trump de dividir a nuestro país por quiénes somos y de dónde venimos no solo no triunfarán, sino que tampoco se tolerarán”.