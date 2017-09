Bannon: Iglesia católica necesita inmigrantes irregulares para llenar templos

Washington, 7 sep (EFEUSA).- El ex estratega jefe de la Casa Blanca Steve Bannon considera que la Iglesia católica apoya la inmigración irregular “ilimitada” en Estados Unidos porque necesita a este colectivo para llenar sus templos.

“Necesitan a los inmigrantes ilegales para llenar las iglesias. Es obvio. Tienen un interés económico en la inmigración ilegal ilimitada”, afirma Bannon en una entrevista del programa “60 minutes” que se emitirá el domingo y de la que la CBS publicó hoy un extracto.

Bannon, que salió de la Casa Blanca el pasado 18 de agosto, indicó además que no está de acuerdo con la decisión del presidente Donald Trump de poner fin al programa DACA, que ha protegido de la deportación a 800.000 jóvenes indocumentados llegados al país de niños con sus padres.

“No estoy de acuerdo con la decisión sobre DACA, pero entiendo cómo ha batallado con esto, y entiendo cómo está dando la posibilidad de algo legislativo”, comentó.

“Créeme, la gente de la extrema derecha, la gente del lado conservador no está feliz con esto”, agregó, sin precisar más al respecto.

Preguntado, como católico, por la oposición del arzobispo de Nueva York, el cardenal Timothy Dolan, a la decisión de Trump, Bannon arremetió contra la Iglesia católica.

“La Iglesia católica ha sido terrible en esto. Los obispos han sido terribles en esto. Por cierto, ¿sabe por qué? Porque son incapaces de lidiar con los problemas en la Iglesia, necesitan inmigrantes ilegales para llenar las iglesias. Es obvio. Por eso todos los obispos católicos lo condenan (a Trump)”, comentó.

Cuando el entrevistador Charlie Rose le dijo que eso era algo duro de decir sobre su propia iglesia, Bannon, que es católico y desciende de una familia irlandesa, defendió que una cosa no tiene que ver con la otra.

“Por mucho que yo respete al cardenal Dolan y a los obispos en la doctrina, esto no es doctrina”, indicó.

“Respeto totalmente al papa, y respeto totalmente a los obispos católicos y a los cardenales en la doctrina. Esto no se trata de doctrina, esto se trata de la soberanía de una nación. Y en este aspecto, solo son otra persona con una opinión”, agregó.

Tras su salida de la Casa Blanca -que él defiende que fue voluntaria-, Bannon ha vuelto a la dirección de Breitbart News, un medio digital que él mismo describió como “una plataforma de la alt-right”, la autodenominada “derecha alternativa”, marca más joven de la ultraderecha estadounidense.

Trump envió hoy un mensaje tranquilizador a los beneficiarios del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), dando a entender que su Gobierno no tomará ninguna medida contra ellos en el plazo de seis meses que ha dado al Congreso para buscar una alternativa legislativa a ese programa migratorio, promulgado por orden ejecutiva en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama.

Related