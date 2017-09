Adultos de edad media reportan dolor dental, mala prevención

ANN ARBOR– Uno de cada tres estadounidenses de entre 50 a 64 años dice estar avergonzado por la condición de sus dientes, y un porcentaje ligeramente más alto dice que los problemas dentales le han causado dolor, dificultad para comer, pérdida de trabajo u otros problemas de salud en los últimos dos años, de acuerdo con los últimos resultados de la Encuesta Nacional sobre el Envejecimiento Saludable de la Universidad de Michigan.De acuerdo a la encuesta el 40% de los encuestados no reciben limpiezas regulares u otros cuidados preventivos que pueden ayudar a prevenir problemas dentales.Para muchos, la falta de cobertura del seguro parece tener mucho que ver con la falta de atención: El 28% de los encuestados dijeron no tener cobertura dental, y el 56% dijo que sólo buscan atención para los problemas dentales graves.

En cuanto al futuro, el 51% de los encuestados dijeron que simplemente no sabían cómo iban a obtener cobertura de seguro dental después de cumplir los 65.Otro 13% de los adultos de mediana edad esperan contar con Medicare o Medicaid para cubrir sus necesidades de cuidado bucal después de esa edad. Medicare tradicional no cubre el cuidado dental de rutina, y la cobertura dental de Medicaid es a menudo limitada.El sondeo fue llevado a cabo por el Instituto de Política e Innovación de Salud de la UM con el apoyo de AARP y Michigan Medicine, el centro médico académico de la UM.“Nuestros resultados ponen de relieve una fuerte división entre los estadounidenses de mediana edad en términos de su salud oral actual, y una verdadera incertidumbre acerca de cómo van a pagar la atención a medida que envejecen”, dijo la directora asociada de la encuesta Erica Solway. “No se trata del desconocimiento de la importancia del cuidado dental preventivo -más de tres cuartas partes de las personas que encuestamos están de acuerdo en que el cuidado regular es importante para prevenir problemas en el futuro. Pero sí resalta las oportunidades para mejorar el acceso a la atención y las opciones de seguro después de los 65 años”.Solway y la directora de la encuesta Preeti Malani, profesora de medicina interna en la Escuela de Medicina de la UM, dividieron a los participantes en la encuesta en tres grupos basados en sus respuestas acerca de su uso de la atención dental:

Aquellos enfocados en la prevención: el 60% de la muestra, que recibió cuidado preventivo regular, así como atención a problemas dentales

Aquellos con cuidado preventivo inconsistente: 17% buscó atención dental preventiva de vez en cuando

Aquellos que acudieron al dentista sólo cuando hay problemas: El 23% fue al dentista sólo para problemas dentales graves.

“Sabemos que la salud oral es un factor crítico en el bienestar general, y esta investigación nos ayuda a identificar algunas cuestiones clave -como la asequibilidad y la cobertura- en que nos podemos centrar para hacer frente al 40% que no está enfocado en la prevención”, dijo Alison Bryant, vicepresidente senior de investigación en la AARP.Una clara divisiónDe los encuestados, las mujeres, blancas, y con mayores ingresos o que tenían un seguro eran mucho más propensas que otros a adoptar un enfoque centrado en la prevención. Los hombres, afroamericanos, hispanos, aquellos que tienen menores ingresos o aquellos sin seguro eran más propensos a buscar atención dental sólo cuando tenían problemas.Las diferencias entre los tres grupos también fueron evidentes cuando el equipo de la UM preguntó qué tan fácil era conseguir atención, y por qué no la habían buscado.Entre los que estaban enfocados a la prevención, sólo el 13% dijo que había retrasado o no había recibido atención dental cuando lo necesitaban en los últimos dos años, en comparación con el 35% en el grupo de prevención inconsistente y 56% en el grupo que sólo busca ayuda cuando tiene problemas.El 69% de los encuestados dijeron que el costo era la razón más frecuente para no buscar atención dental. Otras razones fueron el tener miedo al dentista, no poder encontrar tiempo para ir o no poder encontrar un dentista. De las personas que no recibieron atención que necesitaban, uno de cada cinco citaron miedo al dentista como un factor importante.Futuro inciertoProyectándose después de los 65 años, una edad en que la mayoría de los estadounidenses es elegible para Medicare- los encuestados no estaban seguros acerca de cómo conseguir seguro dental.

16% dijo que contaban con cobertura basada en el empleador o un plan basado en la jubilación.

12% dijo que planeaba comprar seguro dental suplementario.

50% dijo no saber si tendrían seguro dental

8% dijo que prescindiría de seguro

Pero fue el 13% restante que preocupa a los investigadores: Los que esperan que Medicare o Medicaid cubra su cuidado dental después de los 65 años.“Medicare tradicional no cubre el cuidado dental, y muchos estados ofrecen muy poca o ninguna cobertura dental para adultos con Medicaid”, dijo Malani. “Incluso aquellos que fueron diligentes en ir a ver al dentista y tenían seguro dental durante la edad adulta pueden encontrar difícil el costear la atención dental a medida que envejecen y opciones de cobertura pueden ser más limitadas.”