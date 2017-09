La NFL y los latinos

Por Gabriel Muhr:

Una de las primeras enseñanzas dentro del estudio del periodismo es no coordinar el deporte con la política, dado la consecuencias que puede provocar en el espectador o aficionado. Lamentablemente, esto es solo una fabula que se transmite hace años y solo deja engañar el pensamiento humano. Sin la política y el aglomerado socio/económico, un país tendría problemas para albergar una cita olímpica, organizar un mundial, o tener una delegación lejos de casa, sabiendo los fondos necesarios que se necesitan para realizar un viaje.

Estas consecuencias conllevan una opinión popular no siempre positiva, y el caso Tom Brady con Donald Trump no pasó desapercibido. El ídolo “pats” que se prepara para defender el titulo con New England en el inicio de la temporada regular de la NFL, ha sido señalado por tener una “amistad” con el ahora presidente, y apoyar la candidatura presidencial con la insignia: “Make America Great Again”.

Suponiendo este acercamiento, y tras los dichos xenófobos del presidente hacia los hispanos que residen en el país, parece no haber cambiado el comportamiento hacia el deportista. 1 de cada 5 bostonianos es latino, y a pesar de que los Medias Rojas atraen a más latinos (principalmente dominicanos), los patriotas cuentan, cada año, con un acercamiento progresivo de espectadores, dentro y fuera de USA.

“Salvo algunas excepciones, los fans hispanos de los Patriotas y de Tom Brady, en realidad no identifican el equipo o el jugador con Trump. No ha sido un factor. Siempre hay unos cuantos, pero no es un tema que tiene fuerza por estos lados”, nos señalo, Alberto Vasallo, colega y presidente del periódico El Mundo de Boston.

El último superbowl, marcó cifras exorbitantes en cuanto a espectadores principalmente sobre el transcurso del tiempo extra en la final que disputaron Patriots y Falcons. Un promedio de 113,7 millones de personas vieron la edición 51, y de las cuales, 111,3 se observaron por la transmisión de Fox. El streaming arrojo una cifra de 1,7 millones y un total de 650.000 hispanos la vieron por el sistema de fox latinoamérica.

Fue la segunda mejor marca de la historia de la NFL, solo superada por el duelo entre NE y los Seahawks en 2015 con 114 millones de personas.

“Después de la increíble actuación en el superbowl en febrero pasado, nadie mencionaba la amistad de Brady con Trump. Estuve en varias definiciones parties de latinos y todos tenían sus camisetas de Tom Brady”, nos decía Vasallo.