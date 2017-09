Muschietti, director de “It”: “Pennywise disfruta jugando con sus presas”

Los Ángeles, 5 sep (EFEUSA).- Se acabaron las risas porque regresan los payasos terroríficos. La novela de Stephen King “It” vuelve a las pantallas y lo hace bajo la dirección del argentino Andrés Muschietti, que dijo que lo más temible del malvado Pennywise es “cómo disfruta de jugar con sus presas antes de matarlas”.

“Es una entidad que disfruta del juego previo a matar. Eso es lo más terrorífico probablemente del personaje. En mi adaptación, lo ves disfrutando mucho del ‘preasesinato’, lo cual es tremendo porque las víctimas son niños”, explicó el cineasta en una conversación telefónica con Efe al destacar el sadismo que caracteriza a Pennywise.

Tras sorprender con el filme “Mama” (2013), que contó con la bendición del mexicano Guillermo del Toro como productor, Muschietti aborda los traumas infantiles de “It”, que se estrenará el próximo viernes, con un reparto sin apenas caras conocidas y en el que destaca Bill Skarsgard en la piel del temible payaso.

La cinta se centra en unos niños de un pequeño pueblo estadounidense que comienzan a sufrir escalofriantes experiencias, muchas de ellas protagonizadas por un payaso que parece de todo menos un simpático bromista profesional.

Decididos a descubrir el secreto tras ese payaso y a rescatar a los niños del pueblo que desaparecieron sin dejar rastro, estos chavales afrontarán una aventura no sólo contra el payaso Pennywise sino, sobre todo, contra sus propios miedos.

“Llevo la historia de ‘It’ en el corazón desde que la leí con catorce años. Me impactó muchísimo”, comentó Muschietti.

“Me dejó una marca muy profunda así que mi intención al abordar este proyecto fue recuperar esa experiencia emocional que tuve cuando leí el libro por primera vez y transformarla y traducirla en una película que me gustaría ver como adulto”, añadió.

“It”, que en los años 90 tuvo una popular adaptación televisiva, recurre en esta ocasión a una cierta nostalgia ochentera, muy de moda tras la serie “Stranger Things”, gracias al preciso trabajo de los niños que componen una pandilla veraniega ideal: desde el torpe al valiente pasando por la niña que provoca más de un suspiro romántico entre los chicos.

Pero en “It” hay, por encima de todo, grandes raciones de terror, por lo que no faltan los trasteros en los que no hay ninguna sorpresa agradable, las temerarias excursiones por siniestras catacumbas, y un villano, Pennywise, que se alimenta de la peor imaginación y de los miedos de los chiquillos.

“Está loco y es impredecible. Básicamente, necesita matar para sobrevivir”, argumentó el cineasta.

Muschietti subrayó además que, en la elección de Skarsgard como Pennywise, le interesó mucho el balance “muy extraño” que alcanzó este actor con el personaje.

“El equilibrio entre un aspecto infantil, inocente y muy puro, ya que él (Skarsgard) tiene rasgos muy infantiles; y, por otro lado, la habilidad de transformar, con un solo gesto, toda esa belleza en algo terrorífico”, describió.

Más allá de los sustos para hacer saltar al espectador de su asiento, “It” encierra una reflexión sobre los traumas infantiles: esos miedos perennes e intensos que tardan años en superarse, si es que alguna vez se dejan atrás.

“Hay adultos que todavía tienen fobias que se quedan para siempre. A mí me pasa con las cucarachas y los fantasmas. Son dos terrores infantiles que todavía los llevo adentro. Por suerte, sólo he visto cucarachas”, bromeó.

Esta película, calificada para mayores de edad, llega precedida de una enorme expectación a Estados Unidos, especialmente tras los comentarios muy positivos que suscitó su tráiler y después de unas semanas muy flojas de estrenos relevantes en la cartelera.

Por último, Muschietti contó que Stephen King, más allá de aprobar una de las primeras versiones del guion, se mantuvo al margen de la producción de la película para no interferir en el proceso creativo.

“Es uno de los autores más adaptados de la historia del cine y él entiende muy bien que las adaptaciones son animales distintos. La obra original es una cosa y la adaptación es otra reimaginación que puede tener su vida propia”, explicó.

“Mi contacto con él no fue hasta que vio la película y me mandó un correo electrónico básicamente felicitándome por haber hecho un buen trabajo”, dijo Muschietti, justo antes de admitir que él le había escrito una carta anterior, como acompañamiento a la copia de “It”, en la que pedía al famoso novelista “indulgencia por las libertades” que se había tomado a la hora de rodar la cinta.

