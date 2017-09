Decenas de “soñadores” reivindican sus empleos en el Día del Trabajo

Los Ángeles, 4 sep (EFEUSA).- Decenas de “soñadores” de Los Ángeles denunciaron hoy durante las manifestaciones por el Día del Trabajo que la posible eliminación de la Acción Diferida (DACA) por parte del presidente Donald Trump, de quien se esperaba hoy un anuncio, destruirá a miles de empleos.

“Muchos de los empleos que tenemos los “dreamers” se van a perder porque nosotros tenemos destrezas que otros no han querido desarrollar, y esos trabajos que se crearon para nosotros van a desaparecer”, dijo a Efe Emanuel Pleites, joven amparado por DACA.

Los “soñadores” se unieron hoy, durante la celebración del Labor Day, el Día del Trabajo en Estados Unidos, a la protesta que uniones y sindicatos habían programado para este día con el objetivo de denunciar el daño que sufrirá la fuerza laboral estadounidense al cancelar a unos 800 mil trabajadores sus beneficios.

Un reciente informe de la organización FWD.us y el Center for American Progress reveló que el 91 por ciento de los beneficiados con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) están empleados, es decir casi 700.000 “soñadores” hacen parte de la fuerza laboral estadounidense.

Una de las personas que serían afectadas es la mexicana Marisol Hernández, quien a sus 31 años está terminando su carrera de desarrollo educativo de niños.

“Yo hablo dos idiomas y entiendo de primera mano lo que necesitan los niños hispanos en su escuela y como poder ayudarlos”, explicó la inmigrante, madre de dos hijos, en defensa de la formación de “soñadores”.

“¿Qué va a pasar con esos empleos?, ¿crees que hay por ahí mucha gente capacitada como nosotros y con las ganas de trabajar para darles ese trabajo? ¡Lo dudo!”, insistió Pleites, de origen salvadoreño.

California sería uno de los estados más afectados ya que uno de cada cuatro “soñadores” vive en el estado y por ello llegaron hoy a la protesta, que recorrió el centro de Los Ángeles, acompañados por sus familias que igualmente se verían afectadas con la cancelación del programa.

“¿Qué va a pasar con mis dos hijas si ya no puedo trabajar? Si me deportan es como si las deportaran a ellas también, ¿dónde están sus derechos constitucionales?”, se preguntó Hernández.

El diario Politico adelantó este domingo que Trump va a poner fin al plan migratorio DACA, pero su decisión se ejecutará en un plazo de seis meses para dar tiempo al Congreso a buscar una solución.

El diario, que cita a dos fuentes anónimas conocedoras de la decisión de Trump, asegura que altos asesores de la Casa Blanca se reunieron para preparar los detalles del anuncio sobre el futuro de DACA, que está previsto para este martes.

“Trump todavía tiene la oportunidad de hacer lo que dijo, defender los trabajadores estadounidenses, porque aunque no quiera nosotros también somos de este país, crecimos aquí, nos educamos aquí, y nadie nos va a sacar”, sentenció Hernández.

