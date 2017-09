Familias y comunidades serían devastadas si DACA es eliminado

Donald Trump está amenazando con poner fin al programa de Acción Diferida para las Llegadas durante la Niñez (DACA), que transformó la vida de cientos de miles de familias de inmigrantes. Si Trump rescinde el programa DACA, las vidas de casi 800,000 DREAMers cambiarían drásticamente para mal, ya que serían forzados a volver a las sombras, siendo rechazados por el único país que han conocen como su hogar. Tan sólo en los diez estados que exigen a la administración de Trump que termine con DACA, sufrirían una pérdida de más de $ 8 mil millones anualmente en su PIB combinado.

Los jóvenes ‘soñadores’ son nuestros amigos, vecinos, estudiantes, maestros, empresarios, trabajadores y activistas. Es hora de que Trump y los republicanos dejen de jugar con el futuro de las personas que están haciendo contribuciones invaluables a nuestra economía y país. Tenemos la responsabilidad de asegurar que las personas que se presentaron y confiaran en el gobierno federal estén protegidas. Hay mucho en juego para quienes están en el frente de esta batalla y debemos estar juntos para avanzar hacia una solución.

A continuación una recopilación de historias de algunos beneficiarios de DACA recopilados de varios medios de comunicación:

Ciriac, 22

Edad en la que llegó a Estados Unidos: 5

Ocupación: Mentora de acceso a la universidad

“La retórica anti-inmigrante actual ha producido temor en mi comunidad porque las promesas que el Presidente Donald Trump hizo durante su campaña ahora pueden materializarse en acción. Su plan para remover el programa DACA significaría que no podría trabajar como mentor del acceso a la universidad en mi secundaria local en Salt Lake City. “

Harminder, 23.

Edad en la que llegó a Estados Unidos: 6

Ocupación: Inscrito en el ejercito

“Es mi manera de retribuir a este país. Me permitieron quedarme aquí y me dieron tanto.”

Julia, 24

Edad en la que llegó a Estados Unidos: 9

Ocupación: Maestra

“DACA me devolvió la independencia. Es la única razón por la que soy capaz de enseñar, vivir por mi cuenta, pagar por mi coche, y sentir que pertenezco al país en el que he vivido durante 15 años. “

Juan, 28

Edad en la que llegó a Estados Unidos: 11

Ocupación: Estudiante

“Hay muchos conceptos erróneos acerca del programa DACA, pero quizás el más grande es que los beneficiarios del programa están obteniendo algo gratis. DACA no concede la ciudadanía; sino que permite que individuos como yo, que se han beneficiado de inversiones financiadas por estados, como la educación pública, avancen con sus vidas y sigan contribuyendo a sus comunidades.”

Marina, 25

Edad en la que llegó a Estados Unidos: 10

Ocupación: Estudiante

“Me involucré con las cuestiones de derechos de inmigración por primera vez cuando tenía 14 años. Desde entonces he seguido trabajando con organizaciones comunitarias y he estado involucrado con otros grupos que se enfocan en luchar por la igualdad para estudiantes indocumentados. Continuaré peleando por mi comunidad.”

Julio, 23

Ocupación: Maestro y estudiante de Informática Biomédica.

“Gracias a DACA, he sido aceptado en las escuelas de medicina en Texas en los ciclos de aplicación 2014 y 2016, pero no me he podido matricular debido a mi estatus de indocumentado. Ser indocumentado no me hace extraño a los obstáculos, sin embargo, me ha dado la esperanza de perseverar.”

Mariana, 23

Edad en la que llegó a Estados Unidos: 6

Ocupación: Estudiante egresada

“Es importante entender que una persona no puede ser ‘ilegal’ porque socava el hecho básico de la propia humanidad, implicando que su mera existencia es contra la ley. No soy ilegal – soy indocumentada, eso se refiere únicamente a mi estatus legal temporal en este país y no define quién soy como persona.”

Rey, 25

Edad en la que llegó a Estados Unidos: 2

Ocupación: Sacerdote

“Como muchos soñadores, Estados Unidos el único país que conozco. DACA fue una respuesta a la oración. Sin DACA, no habría sido capaz de servir como sacerdote en mi comunidad. Creo que mi fe en Dios me ha llevado a este punto de mi vida, pero mi fe en la promesa de Estados Unidos me ha empujado a seguir luchando por la paz, la justicia y la oportunidad en este gran país que orgullosamente llamo hogar “.

Yuriana, 26

Edad en la que llegó a Estados Unidos: 5

Ocupación: Investigadora Biomédica e Instructora

(Yuriana es la primera beneficiaria de DACA en obtener un Doctorado)

“La única razón por la que hice el Doctorado fue por DACA. Antes de DACA, sólo era una voluntaria”.

Edison, 33

Edad en la que llegó a Estados Unidos: 13

Ocupación: Biolólogo

“Esta incertidumbre es difícil. Es injusto ponernos en esta situación porque no hemos hecho nada malo. Si no puedo seguir trabajando, tendremos que emigrar. He estado aquí 20 años y he seguido creciendo para mejor. Tenemos una niña de dos años de edad y sería difícil volver a trabajar sin papeles, sin saber si te deportarán o no.”

Claudia, 23

Edad en la que llegó a Estados Unidos: 8

Ocupación: Estudiante

“DACA renovó la esperanza que perdí al graduarme de la secundaria. Quería probar que quienes se oponen a nosotros que están equivocados, mostrarles que los inmigrantes como yo, y millones de otros, son un activo valioso para este país.”

Riccy, 23

Edad en la que llegó a Estados Unidos: 9

Ocupación: Madre y activista

(Riccy fue recientemente detenida por ICE a pesar de su estatus con DACA)

“Seguiré ayudando a nuestra comunidad porque sé que eso es algo que Dios quiere. Dijo que se amara y eso es lo que estoy haciendo.”