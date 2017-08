La Concacaf se debate entre los mismos tres y uno más para llegar a Rusia

Bogotá, 30 ago (EFE).- Estados Unidos, México y Costa Rica han sido tradicionalmente las tres selecciones en las copas mundiales por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y en el camino previo a la de Rusia 2018 las mismas tres van a la cabeza de la clasificación.

En la recta final del hexagonal de la Concacaf, México dará un paso más hacía suelo ruso e incluso puede adquirir el boleto si gana los dos partidos que le esperan, en casa frente a Panamá y de visita contra Costa Rica.

Frente a los istmeños, este viernes en el estadio Azteca, la afición mexicana espera ver un mejor fútbol del Tri después del accionar irregular en las Copas Confederaciones y Oro, en las que el equipo dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio exhibió un juego desequilibrado por su potencia ofensiva y sus problemas defensivos, que le hicieron caer en las rondas semifinales.

La selección mexicana no contará con Rafael Márquez debido a la investigación que realiza el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico y el equipo ‘manito’ espera reemplazarlo con buen tino.

Sin embargo, la ausencia de Márquez y las fallas futbolísticas al parecer no dan para poner en peligro la presencia de México en Rusia, ya que encabeza la clasificación con 14 puntos logrados de un total de 18 en juego.

Costa Rica, que marcha segunda con 11 enteros, visitará a Estados Unidos el próximo viernes en Nueva Jersey, recibirá a México el martes 5 de septiembre en el Estadio Nacional de San José y se acercará a su objetivo si logra buenos resultados ante los dos más fuertes de la zona.

Los jugadores ticos han expresado su deseo de sacar puntos importantes en estos duros partidos, como el zaguero Francisco Calvo, del Minesota United estadounidense, quien afirmó que Costa Rica no quiere jugarse el boleto en las últimas dos jornadas del hexagonal final, programadas para octubre.

Contra Estados Unidos y México “son dos partidos sumamente importantes porque no queremos llegar a la última fecha forzados”, dijo Calvo.

En la pelea por el otro cupo directo, de los tres y medio que tiene la Concacaf para Rusia 2018, Estados Unidos es tercero con 8 puntos y pretende meter un pie y medio en el próximo Mundial tras los enfrentamientos con los costarricenses, el viernes, y los hondureños, el martes.

Estados Unidos, campeón de la reciente Copa Oro, tendrá la mayoría de soldados que alzaron el trofeo en su país en julio y el seleccionador, Bruce Arena, citó a 18 jugadores de la Liga Profesional de Fútbol (MLS).

Arena se hizo cargo de la selección estadounidense el pasado noviembre y ostenta una marca de 2-2-0 en el hexagonal final de la Concacaf hacia Rusia 2018, además de un invicto de 14 partidos.

Panamá, que aún mantiene la esperanza de lograr su primera clasificación a una Copa del Mundo de la FIFA, suma siete enteros en el hexagonal y ocupa el cuarto puesto, que le daría la opción de jugar la repesca contra un equipo de Asia.

Los ‘canaleros’ buscarán este viernes ante México y el martes ante Trinidad y Tobago mínimo mantener el lugar que los deje con la posibilidad de conseguir el boleto a Rusia 2018.

Panamá solo ha caído en una ocasión en estas eliminatorias y fue en su visita a Trinidad y Tobago, aunque está lleno de empates, cuatro en total, y apenas pudo ganarle a Honduras.

En el fondo de la tabla del hexagonal están Honduras, con 5 puntos, y la selección trinitense, con 3, pero ambas guardan todavía esperanzas de asistir a la cita mundialista.

Los Catrachos, dirigidos por el colombiano Jorge Luis Pinto, y los trinitarios, conducidos por el canadiense Hart Stephen, disputarán el viernes un partido en el que el bando perdedor comprometerá en alto porcentaje sus opciones de estar en Rusia.

Pinto dijo a periodistas antes de viajar a Trinidad y Tobago que “hay mucha confianza, sabemos de la responsabilidad y el valor que tiene este partido y bueno, vamos a darlo todo”.

El técnico colombiano aseguró que sus dirigidos viajan con “muchas ganas y optimismo” tras el regreso al equipo del delantero Carlo Costly, y esperan “sacar un resultado” positivo ante Trinidad y Tobago que les permita soñar todavía con Rusia 2018.

Se viene la recta final de las eliminatorias de la Concacaf y todo parece indicar que los mismos tres equipos que tradicionalmente representan a esta región en los mundiales lo hagan de nuevo en Rusia 2018.

Esta vez, no obstante, las distancias no son tan largas para todos como del istmo a la estepa.

