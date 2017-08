RACISMO EN REVERSA?

Por: Horacio Ahumada.

Estimados lectores, cuando por primera vez escuché y leí la frase de identificación de la campaña electoral de Donald Trump “Hagamos América grande otra vez” inmediatamente me quede pensando que eso podría ser una frase que serviría para encender una mecha que con el tiempo empezaría a re-encender los ánimos de aquellos que la interpretarían que serian las cosas como los viejos tiempos para la gente blanca, me refiero al fuerte racismo de los años setentas hacia atrás, donde veíamos tanto desprecio y coraje en contra de razas que no fueran blancas, eso no lo estoy inventando, eso está en la triste historia de este país que no supo respetar las vidas y la libertad humana de quienes trataban como animales de carga y trabajo. Esta frase que es como un cerillo encendido que al parecer esta encendiendo leña almacenada de racismo y odio que estaban almacenadas en corazones y mentes retrogradas que se volvieron a activar en estos tiempos, resurgiendo grupos racistas tales como Ku Klux Klan, Neo-Nazis, supremacistas blancos, etc. etc. Muchos dicen que este sentimiento despertado por tal frase, llevó a Donald Trump a la presidencia y desafortunadamente los hechos de manifestaciones y ataques de gente psicológicamente perturbada como el joven de 20 años que mato a una mujer de 32 años en el estado de Virginia y las amenazas televisadas de un miembro del Ku Klux Klan a la periodista de Univisión Ilia Calderón a quien este supremacista la amenazó sin importarle que era una entrevista video grabada y sería presentada a nivel nacional, llamándola negra, que porque estaba aquí y que la quemaría viva, levantándose y amenazándola prácticamente de muerte, por ello pienso que Ilia Calderón debería de presentar una demanda penal por amenazas que apuntan a su seguridad y su vida; estaremos en espera de que los colegas de televisión, radio y prensa nos unamos para apoyar a esta valiente periodista que enfrentó a un ser completamente perturbado por su creencia de que es superior a seres humanos que no son del color de su piel, y veo esto como algo increíble que existan estos tipos de personas en los tiempos de comunicación social que estemos viviendo, desafortunadamente nuestro líder oficial, es decir nuestro actual presidente de los Estados Unidos, mostró una actitud muy tambaleante, primeramente quedándose en silencio en no mencionar los nombres de los grupos supremacistas, luego a los días los acusó de asesinos, para luego dar un empate diciendo que los dos grupos tendrían las mismas responsabilidades, y esto ha metido en tremendo lio a Trump y veremos cómo sale de la presente situación. Como lo dije en vez de avanzar siento que estamos en reversa en cuanto a la disminución de actitudes y hechos racistas. Vamos a estar al tanto de nuestro comportamiento como hispanos tratando de no cometer errores que puedan señalarnos y darles motivos para que se inicie una seria campaña en contra de nuestra presencia en este gran país. Hoy, más que nunca, debemos de conocer las leyes estadounidense y respetarlas para no dar lugar al aumento del rechazo que ya vivimos. GRACIAS.