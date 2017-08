Líder republicano del Senado defiende a los medios tras más críticas de Trump

Washington, 21 ago (EFEUSA).- El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, defendió hoy a los medios de comunicación, unas horas después de que el presidente Donald Trump reiterara sus críticas hacia los periodistas, acusándolos de dar “noticias falsas”.

“Mi opinión es que la mayoría de las noticias no son falsas, pero intento mirar una variedad de fuentes”, dijo McConnell en un evento en la Cámara de Comercio de Louisville, capital del estado que representa, Kentucky, cuando se le preguntó qué publicaciones lee en medio de “acusaciones y contraaccusaciones sobre falsas noticias”.

El líder del Partido Republicano en la Cámara Alta agregó que obtiene resúmenes de diferentes fuentes cada mañana.

“Intento no enamorarme de ninguna fuente en particular”, afirmó el senador, sin hacer alusión a las palabras del mandatario, quien hoy afirmó en su cuenta de la red social Twitter que “los muy deshonestos medios de noticias falsas están fuera de control”.

Trump agradeció con esa frase el mensaje de un usuario de Twitter, que le decía: “Cada día los medios de noticias falsas intentan derribarle. ¡Nunca flaquee, manténgase siempre fuerte!”.

McConnell hizo sus comentarios durante un encuentro con el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, en el que abordó también uno de los asuntos más acuciantes para el Congreso a su regreso del receso estival: elevar el techo de la deuda federal.

En ese sentido, el líder republicano se mostró tajante y señaló que hay “cero posibilidades” de que el Legislativo no incremente el techo de la deuda para evitar una crisis financiera.

Los republicanos de la Cámara de Representantes utilizaron en el pasado el plazo límite de la deuda para tratar de ganar recortes de gastos y cambios en las políticas de los demócratas.

Pero el Gobierno controlado ahora por los republicanos parece estar comprometido a aprobar un alza del techo de la deuda “limpia” sin ninguna condición partidista, ya que la compensación de la medida probablemente contará con al menos algún apoyo demócrata.

“Tenemos que aumentar el límite de la deuda, y es mi gran preferencia que haya un aumento limpio del límite de la deuda”, indicó Mnuchin.

“Estoy a favor de los controles del gasto, pero en lo que se refiere al límite de la deuda, no se trata de gastar dinero, sino de pagar lo que hemos gastado, y no podemos poner nuestro crédito en peligro”, agregó el secretario del Tesoro.

El Departamento del Tesoro comenzó a tomar “medidas extraordinarias” para evitar que se rompiera el techo de la deuda en abril pasado, retrasando la compra de ciertos bonos y valores y dando prioridad a ciertos pagos.

Trump regresó este domingo de su descanso veraniego, pero se enfrentará a un intenso mes de septiembre donde tendrá que negociar con el Congreso dicho asunto, además del presupuesto federal del próximo año fiscal y su deseada reforma fiscal.

Todo ello en un ambiente enrarecido, especialmente entre sus colegas republicanos, quienes han reprobado sus afirmaciones sobre los grupos supremacistas tras los episodios de violencia en Charlottesville (Virginia), en los que una joven falleció al ser atropellada por un presunto neonazi el pasado día 12.

Related