El agónico penal anotado por Clint Dempsey convirtió a Seattle Sounders en líder del Oeste

Minnesota United estuvo cerca de dar un golpe sobre la mesa. Para un equipo al que las cosas no le han ido demasiado bien en su temporada inaugural en la MLS, un empate en casa del vigente campeón no podía ser considerado como algo menos que un gran resultado. Pero no pudo ser. En tiempo de descuento, Clint Dempsey marcó de penal y selló la que fue una victoria in extremis de Seattle Sounders.

Un gol y un triunfo que dejó al equipo esmeralda en la primera posición de la Conferencia Oeste. Con los tres puntos conseguidos el domingo por la noche Seattle acumula una racha de 9 partidos sin derrotas.

“Minnesota fue compacto en lo defensivo, fueron difíciles de superar”, dijo Dempsey tras el partido. “Defendieron con mucho corazón, rechazaron un montón de pelotas”, agregó. Pero el buen desempeño en la defensiva no evitó el error final -una mano de Jermaine Taylor dentro del área- que concedió un penal a los Sounders cuando el partido se extinguía.

Dempsey anotó cuatro goles en los últimos tres partidos. El disparo desde los doce pasos fue apenas un trámite para el delantero. “Quería un disparo fuerte y resante”, comentó Dempsey. “Lo disparé de manera rápida para no dar opciones a Bobby Shuttleworth”, el arquero de los ‘Loons’. “Creo que él pensó que iba a dudar un poco. No disparé de una manera tan limpia como me hubiera gustado, pero el hecho de haber disparado tan rápidamente lo desacomodó un poco”.

Seattle es un equipo muy superior a Minnesota, pero -pese a esa situación- la victoria en el CenturyLink Field fue mucho más costosa de lo imaginado. Los Sounders dieron la sensación de haber entrado demasiado relajados al terreno de juego. “Esas ‘lagunas mentales’ son muy frustrantes en partidos como este”, señaló el arquero Stefan Frei. “Ellos no tenían nada, pero no tomamos la decisiones correctas, y eso nos puede costar un partido. Afortunadamente pudimos presionarlos mucho en el final del partido, pudimos romper su resistencia y nos quedamos con los tres puntos”.

“Ellos anotaron rápidamente”, expresó el entrenador Brian Schmetzer en referencia al tanto conseguido por Ethan Finlay en el minuto 21. “Eso nos puso en una mala situación. Hay que dar crédito a Minnesota. Fuimos afortunados al poder presionar sobre el final y conseguir que ellos cedieran en su resistencia”.

Los Sounders habían visitado pocos días antes a Minnesota United y los golearon en su domicilio con un marcador de 4-0. “No es demasiado común que golees a un equipo y luego vuelvas a enfrentarlos y obtengas el mismo tipo de resultado”, concluyó Dempsey. “El rival siempre hará correcciones y ellos encontrarán la manera de ponerte las cosas más complicadas”.

Los ‘Loons’ hicieron los deberes. Pero no fue suficiente para evitar un nuevo e importante triunfo de Seattle.