Por: Horacio Ahumada.

Estimados lectores, casi siete meses de la administración presidencial de Donald Trump y casi no vemos resultados concretos, vemos mas confusión, despidos, renuncias, criticas domesticas e internacionales, pero lo peor es que al parecer nada detiene la boca de Donald Trump en momentos críticos, o la abre demasiado o la cierra demasiado; esto lo comento por lo sucedido allá en Charlottesville en el estado de Virginia, pues con el ataque de este loco supremacista blanco echándole el carro encima a una multitud que marchaba pacíficamente en contra de los supremacistas blancos y neonazis, el presidente Trump abrió su boca para emitir declaraciones demasiadas tibias aparte de cerrarla para no especificar los nombres de los grupos y que por lo tanto atrajo una serie de críticas e inclusive sufrió el abandono de asesores del comité de la industria manufacturera, empezando por los farmacéuticos, y otra vez en vez de cerrar su boca la vuelva a abrir ya sea en declaraciones a la prensa o bien por su ya famoso twitter, diciendo que mejor se pusieran a mejorar o bajar los precios exagerados de sus productos de farmacia, otra vez, en vez de quedarse callado abrió mal su boca. También volvió abrir su boca haciendo promesas difíciles de creer como la erradicación total de las peligrosas pandillas MS-13 empezando por Nueva York, llamándoles con adjetivos despectivos y con la promesa de perseguirlos, capturarlos, arrastrarlos, encarcelarlos y el error más grande que menciono fue de que los deportaría a sus países, imagínese las carcajadas de los pandilleros, diciendo frases tales como:”Huy que miedo, mira como estoy temblando”, al contrario estarían felices de ser deportados porque de esa manera tendrían vacaciones con boleto de ida totalmente pagado por nuestros impuestos, luego entonces los pandilleros disfrutarían por un tiempo a sus familiares, estarían felices degustando sus platillos nacionales, arreglando asuntos de pandillas, contactos y negocios y por supuesto reclutando mas jóvenes para después retornan de nuevo a los Estados Unidos a seguir con sus negocios y esto podría convertirse en algo muy repetido de deportación con boleto de avión pagado. También la boca de Trump se abrió para amenazar a Corea del Norte en un ataque de fuego que jamás la humanidad ha visto… la verdad, señoras y señores, creo que para el presidente Trump lo mejor sería que por un mes cerrara su boca e hiciera una revisión de promesas y proyectos incumplidos y enfocarse en reorganizar a los ejecutivos a su alrededor, porque mientras tanto el fantasma de un juicio político ronda a su alrededor, y me refiero al Rusiagate que, a través de un fiscal especial sigue paso a paso los detalles que pudieran delatar una relación de intervención en los comicios electorales en el 2016 y que no hemos escuchado mucho en los últimos días y que por algo será. Finalmente que mal abrió su boca Trump cuando fue invitado a la convención nacional de los boyscouts, increíble que la haya usado para hacer declaraciones políticas frente a niños que estaban en la espera de un mensaje de ánimo y motivacional, por lo anterior señor presidente no abra su boca innecesariamente. GRACIAS.