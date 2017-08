La FTC presenta cargos contra un esquema de mercadeo en internet por engañar a los compradores

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) ha presentado cargos contra una operación por atraer a la gente en internet de manera engañosa a una estafa de opción negativa usando una oferta inicial de bajo costo ($1.03 más cargos por manejo y envío) por una “prueba” de productos para blanquear los dientes.

A petición de la FTC, que procura terminar con estas prácticas, una corte federal ordenó el cese temporario de la operación y el congelamiento de sus activos.

Según la FTC, los demandados usaron una red de 78 compañías, y al menos 87 sitios web y una docena de cuentas bancarias para ocultar su titularidad y lavar las ganancias obtenidas con el esquema. También encaminaron a las personas hacia sus sitios web a través de redes afiliadas que generaron el tráfico web con entradas en blogs, anuncios tipo banner y encuestas – por ejemplo, algunos consumidores recibieron emails invitándolos a completar encuestas para comerciantes reconocidos como Kohl’s y Amazon, y se les indicó que visitaran los sitios web de los demandados como una forma de “recompensa” por haber completado la encuesta.

La FTC alega que los demandados engañaron a las personas usando declaraciones informativas ocultas, letra chica y términos confusos para que le dieran su información de facturación y luego efectuarles cargos mensuales de alrededor de $100 al mes a menos que el consumidor cancelara antes de 8 días. Ellos también usaron una página en la que se confirmaba la orden para engañar a los consumidores a entrar una segunda suscripción mensual por el mismo producto por $100 adicionales. Como resultado de este engaño doble, los demandados le cobraron a los consumidores cerca de $200 mensuales hasta que cancelaran las dos subscripciones no autorizadas, cuando ellos esperaban que le cobraron solamente $1.03 más los cargos de manejo y envió.

Se acusa a los demandados de infringir la Ley de la FTC y la Ley de Restauración de la Confianza de los Compradores en Línea.

Los demandados son Blair McNea, Danielle Foss, Jennifer Johnson, Boulder Creek Internet Solutions Inc., Walnut Street Marketing Inc., y las siguientes compañías de responsabilidad limitada (LLC): Anasazi Management Partners, RevMountain, Wave Rock, Juniper Solutions, Jasper Woods, Wheeler Peak Marketing, ROIRunner, Cherry Blitz, Flat Iron Avenue, Absolutely Working, Three Lakes, Bridge Ford, How and Why, Spruce River, TrimXT, Elation White, IvoryPro, Doing What’s Possible, RevGuard, RevLive!, Blue Rocket Brands, Convertis, Convertis Marketing, Turtle Mountains, Boulder Black Diamond, Mint House, Thunder Avenue, University & Folsom, Snow Sale, Brand Force, Wild Farms, Salamonie River, Indigo Systems, Night Watch Group, Newport Crossing, Greenville Creek, Brookville Lane, Honey Lake, Condor Canyon, Brass Triangle, Solid Ice, Sandstone Beach, Desert Gecko, Blizzardwhite, Action Pro White, First Class Whitening, Spark Whitening, Titanwhite, Dental Pro At Home, Smile Pro Direct, Circle of Youth Skincare, DermaGlam, Sedona Beauty Secrets, Bella at Home, SkinnyIQ, Body Tropical, y RoadRunner B2C LLC, en ejercicio del comercio también bajo el nombre RevGo.

El resultado de la votación de la Comisión para autorizar a su personal a presentar la demanda fue 2-0. El 25 de julio de 2017, la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Nevada, expidió una orden de interdicto de carácter temporario contra los demandados.

NOTA: La Comisión presenta una demanda cuando existe una “razón para creer” que la ley ha sido o está siendo violada, y cuando la Comisión considera que el procedimiento es de interés público. El caso será decidido por la corte.

