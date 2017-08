Trump arremete contra Amazon y le acusa de perjudicar a empresas de todo EEUU

Washington, 16 ago (EFEUSA).- El presidente, Donald Trump, arremetió hoy en Twitter contra el gigante del comercio electrónico Amazon, al que acusó de perjudicar a empresas minoristas de todo el país y provocar la pérdida de empleos en muchas ciudades y estados.

“Amazon está haciendo un daño enorme a los minoristas que pagan impuestos. Está dañando a pueblos, ciudades y estados de todo Estados Unidos, ¡y se están perdiendo muchos empleos!”, escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.

Ésta no es la primera vez que Trump ataca a Amazon, ya que en junio pasado acusó al gigante mayorista de “no pagar impuestos” por sus ventas a través de Internet.

Al mandatario también le irrita la dura cobertura que hace de sus políticas el diario Washington Post, propiedad del presidente de Amazon, Jeff Bezos, y sus tuits críticos con el rotativo capitalino suelen llevar delante el nombre de la firma de comercio electrónico.

“¡El #AmazonWashingtonPost, a veces citado como el guardián para que Amazon no pague impuestos por Internet (como deberían) solo da NOTICIAS FALSAS!”, tuiteó Trump a finales de junio.

El pasado 1 de abril, Amazon comenzó a recaudar impuestos estatales por los productos que vende directamente, con la excepción de cinco estados que no cobran tasas por la venta de bienes: Alaska, Oregón, Montana, Delaware y Nuevo Hampshire.

No obstante, la nueva política de Amazon no se aplica obligatoriamente a los vendedores independientes que comercian a través de la plataforma digital, lo que les concede una ventaja sobre los comercios minoristas con sede física.

Varios estados están presionando a Amazon y e-Bay para que fuercen a los vendedores independientes que utilizan su plataforma a recaudar impuestos estatales o a forzarles a informar detalladamente de sus ventas.

La crítica de Trump a Amazon se suma a otras que hizo este lunes y martes al gigante farmacéutico Merck por los “precios abusivos” de sus medicamentos, aunque en ese caso reaccionaba a la decisión del presidente de esa empresa, Ken Frazier, de dimitir del Consejo de Fabricantes Estadounidenses que asesora al presidente.

Frazier y otros cuatro integrantes del Consejo decidieron abandonarlo esta semana por la tibieza del mandatario respecto a los incidentes racistas del pasado fin de semana en Charlottesville (Virginia).

Además de sobre Amazon, Trump tuiteó hoy sobre Corea del Norte y sobre una elección especial para cubrir un asiento en el Senado, en un aparente intento de dejar atrás la polémica que ha generado su reacción a los hechos de Charlottesville.

Después de corregir su tibia reacción inicial con una crítica directa a los supremacistas blancos el lunes, Trump volvió el martes a asegurar que la violencia en la ciudad sureña tuvo como culpables tanto a los extremistas de derecha como a los manifestantes que protestaban contra ellos.

Trump retuiteó hoy varios mensajes, entre ellos uno de un comentarista televisivo y férreo valedor suyo, Harlan Hill, quien defendió que el presidente “condenó clara, repetidamente y sin ambigüedades la intolerancia y la violencia en Charlottesville”.

