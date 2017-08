Sin Cristiano, Madrid busca sentenciar Supercopa ante Barsa

MADRID (AP) – Sin Cristiano Ronaldo, pero con un colchón de dos goles, Real Madrid recibe el miércoles al Barcelona para definir la Supercopa de España que pone en marcha la temporada de la liga doméstica.

El Madrid se impuso por 3-1 el domingo en el partido de ida en el Camp Nou, aunque sufrió la baja de Cristiano al ser sancionado por cinco partidos por empujar al árbitro tras ver su segunda tarjeta amarilla del partido.

“Estoy y estamos muy molestos”, dijo el martes el técnico del Madrid, Zinedine Zidane, al considerar como excesivo el castigo contra su astro portugués, autor de uno de los goles en Barcelona. “Pensar que no va a jugar cinco partidos es que ahí pasa algo. Es mucho para él. He sido muy claro en mi respuesta. Lo que pasó, pasó, pero cuando analizas que a Cristiano Ronaldo le han metido cinco partidos, es mucho”.

Zidane expresó confianza que el comité disciplinario reduzca la suspensión del delantero, que además de la vuelta de la Supercopa se perderá las cuatro primeras fechas de la liga.

“Cristiano Ronaldo está molesto porque quiere jugar y cuando no juega no está contento”, agregó el timonel. “Espero que no haya ganas a Cristiano Ronaldo y que la gente haga su trabajo con conciencia. No es para que le caigan cinco partidos. No es para tanto. Estamos molestos pensando que no va a estar con nosotros mucho tiempo”.

Independientemente de la presencia de su máxima figura, el plantel dirigido por Zidane exhibió un gran nivel y una efectividad letal en el encuentro de ida, en el que Marco Asensio anotó un golazo y Gerard Piqué redondeó el marcador con un autogol. Lionel Messi marcó de penal el tanto del Barsa.

Asensio, una de las jóvenes joyas del Madrid, recibió elogios de todos lados tras su espectacular gol, en el que definió un contragolpe con un certero remate de zurda que se metió por un ángulo.

Zidane advirtió que su plantel no puede bajar la guardia en el Santiago Bernabéu ante un león herido como el Barcelona, que tuvo problemas para definir las ocasiones que generó y todavía no encuentra una solución para reemplazar en su tridente de ataque al brasileño Neymar, ahora jugador del Paris Saint-Germain.

“Vamos a tener que jugar muy bien porque el Barcelona te puede meter en dificultades en cualquier momento”, señaló el entrenador francés. “En la ida tuvieron ocasiones y debemos hacer un buen partido. Lo hicimos en la ida, pero hay que jugar la eliminatoria hasta el final”.

Messi y su compañero Luis Suárez intentaron levantar el ánimo de un equipo que atraviesa un momento difícil dentro y fuera de la cancha, donde no ha podido incorporar a los jugadores que buscó para reemplazar a Neymar.

Tras ser rechazados sus intentos por fichar a Philippe Coutinho (Liverpool) y Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund), el Barsa concretó el lunes la contratación del volante de contención Paulinho, procedente de la liga china.

“Hay que levantarse y seguir”, publicó el lunes Messi en su cuenta de Instagram. “Esto recién empieza”.

“Siempre fuerte, positivo y mirando al futuro”, escribió Suárez por la misma vía.