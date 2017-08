Se agotan las gafas especiales para ver el eclipse solar del lunes

Washington, 16 ago (EFEUSA).- A menos de una semana para que Estados Unidos asista a un raro eclipse solar total que se verá de costa a costa del país el próximo lunes, resulta casi imposible encontrar unas gafas solares adecuadas para el evento, con las existencias agotadas en casi todos los proveedores homologados.

La American Astronomical Society ha creado una lista de minoristas que venden gafas de eclipse solar conformes a los estándares de protección requeridos, pero la mayoría de ellos ya han vendido todos los productos.

Ante la alta demanda, las escasas opciones de compra en el portal Amazon se han disparado, y otros muchos proveedores indican que no tendrán existencias hasta después del 21 de agosto.

El eclipse podrá ser visto a lo largo de una franja de más de 110 kilómetros de ancho que atraviesa el país desde la costa del Pacífico a la del Atlántico, partiendo de Oregón a Carolina del Sur, en la que la Luna cubrirá completamente el disco visible del Sol.

La NASA lleva semanas haciendo las recomendaciones habituales a la población para que no intente observar el eclipse directamente y sin protección, y ha insistido en comprobar que las gafas que compren los ciudadanos tengan ciertos requisitos.

Entre los que cita la agencia espacial en su página oficial se encuentra “tener información de certificación con un estándar internacional ISO 12312-2”, el nombre y la dirección del fabricante impresos en alguna parte del producto, y que no tengan más de tres años de antigüedad o sufran algún daño.

Además, la NASA reitera que no se usen filtros hechos en casa ni gafas de sol ordinarias, incluso las muy oscuras, como sustitutivo.

“Aunque la NASA no está tratando de ser ‘la policía de seguridad de los eclipses’ es nuestro deber informar al público sobre maneras seguras de ver lo que debería ser un suceso espectacular para todo el territorio continental de Estados Unidos”, dijo Alex Young, director asociado en la división de Ciencia de Heliofísica en el Goddard Space Flight Center de la NASA.

“Es importante que las personas asuman la responsabilidad de comprobar que tienen las gafas de eclipse solar adecuadas”, agregó

Dependiendo de la ubicación, los espectadores podrán experimentar el eclipse durante un máximo de 2 minutos y 40 segundos, y el acontecimiento tardará una hora y media en recorrer el cielo desde la costa del Pacífico, donde comenzará a las 10.15 de la mañana (PT) a la del Atlántico, a las 14.45 de la tarde (ET).

“Este es un evento generacional. Será el (eclipse) más documentado y el más admirado de la historia”, aseguró recientemente la científica de la NASA Madhulika Guhathakurta.

La Luna se alineará exactamente con la superficie del Sol, lo que permitirá observaciones de toda la corona, incluidas las regiones muy bajas que son raramente detectables.

La obtención de observaciones, particularmente desde el suelo, podrían transmitir mucha más información que los instrumentos espaciales.

