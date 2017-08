Descubre el mejor streaming para ver tus series favoritas

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de julio de 2017 /PRNewswire/ — Si bien seguimos usando el televisor, el cual sigue siendo uno de los medios de comunicación más usados en la actualidad, recientemente se reveló que la programación más vista viene del internet. Un estudio publicado por Netflix reportó que las personas pueden terminar de ver una serie en una semana y que los géneros más vistos son terror, suspenso y ciencia ficción. En estos últimos años se han superado los récords de audiencia por 20 millones de personas con las series más vistas como The Walking Dead, Game of Thrones, House of Cards, Breaking Bad y próximamente la segunda temporada de Stranger Things.

Recientemente, se difundió por medios estadounidenses la lista de las series más vistas por país en el mundo, el cual demostró que en Argentina la serie preferida es El Gran Hotel donde una pareja española demuestra su amor a pesar de las diferentes clases sociales, en Chile los tiene cautivado el poder de un maestro de química desahuciado y sus hazañas para salir adelante, Breaking Bad, en Colombia la controversial serie Orange is the New Black, en México el pasado domingo se encontraban viendo el inicio de la séptima temporada de Game of Thrones, mejor conocida como GOT, mientras en Perú disfrutan de The Wonder Years, y así la lista continua, ¿cuál es tu favorita?

En la actualidad existe una gran variedad de streamings donde puedes disfrutar de tus programas favoritos en el momento que desees, alguno de ellos son: Netflix lo puedes contratar desde $99.00 a $159.00 pesos al mes y el precio depende del plan que quieras, HBO Go que tiene un costo de $149.00 y así no te perderás sus exclusivas temporadas, FOX play el cual es un beneficio adicional y sin costo para los suscriptores de TV paga, entre otras, estas aplicaciones las puedes apreciar desde tu celular, Smart TV o puedes adquirir aparatos que ya cuentan con estas aplicaciones como Apple TV, el cual te dejará tener acceso a todo tu contenido de iTunes en tu televisor, tiene un Chip A8 Multi-núcleo, Control Táctil y Siri Integrada en el Sistema, otra opción es Roku, este dispositivo tiene mucho más aplicaciones que los demás, es el más rápido y además es el único que tiene una búsqueda 100% integrada, otra solución es el Chromecast Ultra, este tiene el precio más accesible, es el más pequeño, y todo se controla a través de tu smartphone o tableta, entre otras alternativas que puedes encontrar con exclusivos precios en Linio.com.