VENEZUELA, VENEZUELA.

Por: Horacio Ahumada.

Estimados lectores, cuando Hugo Chaves Frías murió de cáncer y que todo lo trataron de ocultar con lugares y fechas, porque se dice que nada pudieron hacer los buenos médicos cubanos por el presidente Chávez, porque quizás lo que devolvieron a Venezuela fue solamente su cadáver y al pueblo y a todos nos dijeron que murió en su patria, Venezuela, pocos lo creímos, pero en fin, lo que quiero decirles que mi pensamiento en aquellas fechas fue de que hasta ahí llegaría el Chavismo y los deseos ya muertos de Hugo Chávez en tratar de convertirse en una copia fiel de su inspiración, y no hablo de Simón Bolívar, hablo de Fidel Castro y creo que tenia tantas de gobernar hasta la edad de más de noventa años como lo hizo Fidel, pero no contaba con la enfermedad que no respeta lideres, ni liderados, me refiero al cáncer y hasta ahí llegó la historia de Hugo Chávez, ahí pensé que nadie llenaría sus zapatos y menos un segundón sin gracia ni estilo, ni carisma, ni liderazgo, limpiabotas de Chávez, ya saben me refiero al hoy flamante presidente constitucional de Venezuela Nicolás Maduro que, al parecer, salió peor que su jefe, porque ya probo las mieles del poder y ya se contagió también y quiere ser el Fidel Castro que Chávez no pudo por motivos de salud. Hoy en día ha sido capaz hasta con elecciones falsas de conseguir instalar una Constituyente integrado por gente que lo apoya, tanto así que ya empezó a quitar “gente que le estorba” para hacer una Venezuela a su medida y gobernarla con poderes ilimitados, en otras palabras hacer lo que se le pegue en gana sin que nadie, es decir sin que el Poder Legislativo ni el Poder Judicial le digan nada, ni le replique, ni le pregunten, ni duden de sus tomas de decisiones, porque de lo contrario los mandaría desaparecer de sus puestos y quien sabe que haría con ellos. Así de simple, Maduro quiere ser un tirano, lo único que le falta es cambiarse el nombre de su Majestad Nicolás I (Nicolás primero). El pueblo venezolano mira al exterior, a la ONU, a la OEA y a los Estados Unidos, esperando una reacción de Trump, porque si lo siguen sancionando, el único que sufre es el pueblo porque a Políticos y al Ejército no les faltaría nada, lo tienen todo mientras que el pueblo no tiene dinero, ni comida ni medicamentos. La economía esta por los suelos, el turismo ya ni existe con todo que las líneas aéreas se siguen retirando una a una, me imagino que con todo esto de tener en un puño al país, la gente esta mas desesperanzada y creo que no tienen a quien gritar “quien podrá defendernos” porque a la oposición la tendrán mas aplastada y al rato bien encarcelada a como van las cosas, ni el Chapulín Colorado los podrá salvar porque ya se murió. El pueblo tiene la esperanza en que los venezolanos radicados en el exterior, para que presionen al gobierno los Estados Unidos para que pueda ayudarlos, porque en la ONU y en la OEA nadie creemos. GRACIAS.