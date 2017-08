“Annabelle: Creation”, una ración de terror para la cartelera veraniega

Los Ángeles, 10 ago (EFEUSA).- La película de terror “Annabelle Creation” aparece como una de las novedades más destacadas en Estados Unidos de un fin de semana veraniego sin mucha actividad en los cines y en el que también se estrenarán “The Nut Job 2: Nutty By Nature” y “The Glass Castle”.

Tras “The Conjuring” (2013), “Annabelle” (2014) y “The Conjuring 2” (2016) llega ahora “Anabelle: Creation”, la nueva película de esta saga de terror que en esta ocasión protagoniza la mexicana Stephanie Sigman bajo la dirección de David F. Sandberg (“Lights Out”, 2016).

Una monja y un grupo de niñas sin hogar llegan a la casa de un matrimonio que años atrás sufrió la pérdida de su única hija.

Con las voces en su versión original de Will Arnett, Katherine Heigl, Maya Rudolph y Jackie Chan, “The Nut Job 2: Nutty By Nature” es la continuación de la cinta animada “The Nut Job” (2014).

La ardilla Surly y su grupo de amigos tienen que impedir que el ayuntamiento destruya su parque.

Con un reparto muy sólido compuesto por Brie Larson, Woody Harrelson y Naomi Watts, “The Glass Castle” adapta el libro homónimo de Jeannette Walls y cuenta con la dirección de Destin Daniel Cretton (“Short Term 12”, 2013).

Una familia con muy pocos recursos se muda constantemente de vivienda mientras trata de educar a sus niños de una manera nada convencional.

Por último, Aubrey Plaza y Elizabeth Olsen lideran la comedia “Ingrid Goes West”, del cineasta debutante Matt Spicer.

Una joven obsesionada con las redes sociales viaja a Los Ángeles para conocer a una estrella de Instagram.

Related