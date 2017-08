Cuatro medidas de seguridad con medicamentos para adultos de edad avanzada

Ya sea que apenas haya cumplido sesenta años o que ya esté cerca de los noventa, debe tener cuidado al tomar medicamentos con y sin receta, remedios de herbolario y suplementos. Y si cuida de seres queridos de edad avanzada, también debe ayudarlos a no correr riesgos.

¿Por qué hay que tener especial cuidado? Cuanto mayor edad se tiene, más probable es que se tome medicación adicional, lo cual puede aumentar la probabilidad de que se produzcan efectos e interacciones perjudiciales entre los distintos medicamentos. Además, al envejecer, los cambios físicos pueden afectar cómo el organismo interactúa con los medicamentos, lo que puede dar lugar a posibles complicaciones. Por ejemplo, es posible que el hígado o los riñones no funcionen tan bien como antes, lo cual afecta el metabolismo y la excreción de los medicamentos del organismo.

“Es indiscutible que nuestra fisiología cambia con la edad. Muchas enfermedades crónicas no se manifiestan antes de llegar a una edad avanzada”, explica la Dra. Sandra L. Kweder, F.A.C.P. y Contralmirante retirada, una oficial médica de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. “No es que la gente tenga pésima salud; algunos cambios simplemente son parte del proceso normal del envejecimiento”.

Siga leyendo para conocer cuatro importantes medidas de seguridad.

Tómese los medicamentos cómo se indica en la receta; siga las instrucciones de su médico

Tómese los medicamentos regularmente y según las instrucciones de su médico.

No tome medicamentos con receta que su médico no le haya recetado. No omita ninguna dosis ni deje de tomarse los medicamentos sin consultar con su médico primero. (Debe hacerlo aunque se sienta mejor o considere que el medicamento no da resultados). Si tiene efectos secundarios molestos o si tiene alguna pregunta, hable con su médico.

“Los medicamentos no tienen efecto a menos que los tome”, señala Kweder. “Por ejemplo, los medicamentos para tratar enfermedades crónicas como la presión arterial y la diabetes típicamente dan resultados sólo cuando se toman regularmente según las indicaciones. Deben tomarse ininterrumpidamente para controlar la enfermedad”.

Las dosis de los medicamentos se basan en estudios clínicos evaluados por la FDA. “Todos los medicamentos son distintos y las dosis dependen de los estudios realizados”, comenta Kweder, por lo cual usted no debe determinar su propia dosis.

Mantenga una lista de medicamentos

Anote lo que toma y tenga la lista a mano. Asegúrese de que la lista esté al día, incluyendo todos los cambios que le indique el médico. Considere darle la lista a un amigo o un ser querido de confianza; esto es especialmente importante en caso de emergencia y cuando viaja.

La lista debe incluir el nombre comercial del medicamento, si corresponde, y el nombre genérico. Escriba también el motivo por el cual toma el medicamento, la dosis (por ejemplo, 300 mg) y la frecuencia.

Preste atención a los efectos secundarios y las posibles interacciones con otros medicamentos

Pueden producirse interacciones cuando:

Un medicamento afecta cómo funciona otro medicamento.

Usted tiene una enfermedad que hace que cierto medicamento pueda ser prejudicial.

Un remedio de herbolario o un suplemento afecta la acción de un medicamento.

Alguna comida o bebida no alcohólica reacciona con un medicamento.

Una bebida alcohólica interactúa con un medicamento..

¿Qué debe hacer? Infórmese sobre los efectos secundarios de su medicación y las posibles interacciones con otros medicamentos. Para ello, puede leer las etiquetas de los medicamentos de venta libre y la información que acompaña a los medicamentos con receta, y en caso de recibir instrucciones específicas, cuando habla de ellas con su médico. Por ejemplo, la nitroglicerina, que se usa para tratar la angina de pecho (un dolor relacionado con enfermedades cardíacas) está contraindicada con muchos medicamentos para la disfunción eréctil como Viagra y Cialis porque puede haber interacciones graves. Algunos medicamentos no deben tomarse con alcohol, ya que pueden conllevar problemas tales como la falta de coordinación, problemas de memoria, somnolencia y caídas.

Si acude a más de un médico, mantenga informados a todos ellos de los medicamentos, remedios de herbolario y suplementos que toma. También puede preguntarle a su farmacéutico acerca de las posibles interacciones y los efectos secundarios.

Algunos medicamentos pueden provocar efectos secundarios parecidos a problemas médicos que ocurren con frecuencia entre las personas de edad avanzada (como dificultades relacionadas con la memoria), así que no se olvide de preguntarle a su médico si alguno de estos nuevos problemas de salud podría deberse a la medicación.

Estudie los medicamentos con su medico

Idealmente, debe hablar con su médico sobre las recetas, los medicamentos de venta libre y los suplementos dietéticos que toma cada vez que acuda a una consulta. Haga esto para confirmar que siguen siendo necesarios y para verificar si los complementos son adecuados, así como para determinar cuáles debe dejar de tomar (en caso de ser necesario).

Si no puede estudiar los medicamentos en cada consulta, asegúrese de hacerlo al menos una vez al año.

Si no tiene presupuesto para algún medicamento, pregúntele a su médico si hay una alternativa eficaz que sea más económica. Informe también a su médico si piensa que algún medicamento no le resulta eficaz (por ejemplo, si un analgésico no le proporciona el alivio que debería).

Estudiar la medicación con su médico puede ayudarle a evitar interacciones con otros medicamentos, reducir el riesgo de sufrir efectos secundarios y reducir costos.

Según Kweder, a veces no se hacen ciertas preguntas, especialmente cuando se acude a varios médicos. Sin embargo, en lo que se refiere a la medicina, no hay preguntas tontas.

“Como sociedad, dependemos de los fármacos para tener una vida más larga y de mejor calidad. Es un gran logro de la medicina occidental”, añade. “El objetivo debe ser que todos aprovechemos este beneficio pero recordemos que los medicamentos son un asunto serio. Para beneficiarnos al máximo debemos tomarlos con sumo cuidado y según las instrucciones”.