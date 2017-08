Trump estrena en Facebook una serie de noticias con tono propagandístico

Washington, 7 ago (EFEUSA).- La campaña del presidente, Donald Trump, ha llevado un paso más allá su desdén por los medios de comunicación tradicionales, al estrenar en Facebook una serie de vídeos de noticias favorables al mandatario que sus críticos han comparado con los productos de propaganda en países autoritarios.

“Estas son las noticias reales” es el eslogan de una serie de boletines semanales que este domingo emitió su segundo capítulo en la página personal de Facebook del mandatario, con fondos proporcionados por la campaña de reelección de Trump.

Durante meses, Trump ha erosionado la confianza de millones de estadounidenses en los medios de comunicación tradicionales, acusándolos de dar “noticias falsas”, y ha buscado rellenar ese vacío con sus tuits, que transmiten su mensaje directamente a su base electoral.

Convencido de que los medios no le dan el crédito que merece, el presidente suele llamar la atención en Twitter sobre los temas que, a su juicio, no han recibido una cobertura mediática lo suficientemente halagüeña, como hizo hoy con las sanciones recién impuestas a Corea del Norte por el Consejo de Seguridad de la ONU.

La nueva serie de “noticias reales” da un paso más, al presentar a sus votantes una alternativa a la información que consumen por televisión o Internet, y garantizar que con esos vídeos semanales, de poco más de un minuto, podrán estar al día del rumbo del país.

“Apuesto a que no se han enterado de todo lo que consiguió el presidente esta semana, porque hay demasiadas noticias falsas ahí fuera”, dijo la nuera del presidente, Lara Trump, en el primer vídeo de la serie, difundido el pasado 30 de julio.

La esposa de Eric Trump, el tercer hijo del mandatario, pasó a citar los buenos datos económicos del país, los contactos del presidente con veteranos de guerra y su decisión de donar su salario del segundo trimestre al Departamento de Educación.

“Este es un presidente que está poniendo a Estados Unidos por delante de sí mismo. Estoy tan orgullosa de eso”, afirmó Lara Trump.

En la segunda entrega de la serie, difundida este domingo, una excomentarista de la cadena de televisión CNN, Kayleigh McEnany, le tomó el relevo a la nuera del mandatario.

“El presidente Trump claramente ha devuelto la economía a la dirección adecuada”, dijo en el vídeo McEnany, quien atribuyó directamente a las políticas del mandatario los buenos datos de creación de empleo y confianza de los consumidores en julio.

McEnany, que hoy fue nombrada como nueva portavoz del Comité Nacional Republicano (RNC, secretariado del partido), destacó también el respaldo de Trump a un proyecto de ley para recortar la inmigración legal a EEUU, algo que definió como una decisión de “dar prioridad al trabajador estadounidense”.

Usar las redes sociales para difundir directamente mensajes políticos no es una práctica nueva en Estados Unidos, y la Casa Blanca del expresidente Barack Obama solía producir vídeos que resumían las actividades de cada semana y se emitían en distintas plataformas.

Lo que ha preocupado a varios analistas es el uso de la frase “noticias reales” para promover el esfuerzo propagandístico, en contraste con la etiqueta de “falsos” que Trump aplica regularmente a los principales diarios y televisiones del país.

“Lo que hacen es acentuar lo positivo, pero para tener una idea más completa de las cosas hay que fiarse de los medios de comunicación libres”, dijo a la cadena de televisión NBC un profesor de política en la Universidad de Columbia, Robert Shapiro.

En ese sentido, el uso de la marca “noticias reales” para describir los vídeos “recuerda a la Alemania nazi”, opinó Shapiro.

En el mismo sentido, Michael McFaul, que fue embajador estadounidense en Rusia entre 2012 y 2014, tuiteó recientemente que la serie de noticias de Trump le recuerda “de forma espeluznante a varios canales de noticias propiedad del Estado” que ha visto “en otros países”.

El año pasado, la campaña de Trump ya coqueteó con la idea de lanzar su propio canal de televisión si el magnate perdía las elecciones, y algunos han visto en la nueva serie, que de momento tiene una audiencia muy limitada, el germen de una posible nueva empresa.

“Me encanta. Deberían emitirlo por televisión, con su propio canal, para quitarle el negocio a los corruptos medios de comunicación”, escribió una seguidora de Trump, Kay Jones, en un comentario a la segunda entrega de la serie en Facebook.

