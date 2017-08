Empieza el juicio de Taylor Swift contra pinchadiscos por manoseo en Denver

Washington, 7 ago (EFEUSA).- El juicio de la estrella de la música pop Taylor Swift contra un presentador de radio de Colorado David Mueller, a quien acusó de haberle manoseado en un encuentro en 2013, empezó hoy con la selección del jurado federal en Denver.

El litigio busca zanjar una serie de demandas cruzadas entre Swift y Mueller desde que ambos, que se personaron hoy en el tribunal, coincidiesen en una sesión de fotos antes de un concierto de Swift en Denver en 2013.

La estrella del pop, de 27 años, acusó al pinchadiscos y locutor de radio de haberle tocado bajo la falda, mientras que éste replicó con una demanda por acusación falsa.

Mueller, de 55 años, fue despedido dos días después de ser acusado por Swift.

“La señora Swift declarará en el juicio que Mueller ‘puso su mano bajo su vestido y el agarró el trasero'”, según la petición judicial presentada ante la Corte de Distrito de Denver.

Swift, una de las artistas más populares del momento y que ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, declaró previamente “que no fue un accidente, fue totalmente intencionado”.

“No he estado nunca tan segura de nada en mi vida”, aseguró la intérprete.

Mueller ha solicitado una compensación de 3 millones de dólares por daños y perjuicios.

Por su parte, la estrella de pop ha anunciado que donará el millón de dólares que solicita, en caso de salir victoriosa, “a organizaciones caritativas dedicadas a proteger a mujeres de actos similares de acoso sexual”.

En el juicio, que ha generado gran expectación por parte de los seguidores de la cantante y se espera que dure dos semanas, se espera que testifiquen a partir de mañana Swift y Muller en el tribunal.

La intérprete de éxitos como “You Belong with Me” o “Shake it off” fue la cantante mejor pagada de 2016 con 170 millones de dólares y ha obtenido 10 premios Grammys.

