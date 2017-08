Por: Horacio Ahumada

Estimados lectores, muchas gracias por su estimado tiempo en leer esta humilde columna, pero créanme que es muy importante para cada uno de nosotros estar enterados de las diferentes situaciones que pasan en las aéreas de nuestros gobernantes que tienen la rienda del destino de este país donde vivimos, esto lo hago en referencia al título del presente escrito “Caos en la Casa Blanca”. La verdad me siento con una muy seria preocupación en la manera de conducir de Donald Trump a su gabinete o los líderes que forman su equipo de gobierno, cuando en una administración se presenta una alta rotación de ejecutivos a través de renuncias o despidos es una muy mala señal de la inestabilidad y capacidad del director general que en este caso me refiero al Presidente de la Nación estadounidense; esto es de preocuparse porque también nos indica que el presidente no tiene la capacidad de trabajar en equipo, de recibir asesoría, de tener reuniones de participación equitativa, porque cuando la cabeza anda mal obvio está que los demás miembros del cuerpo recibirán las malas consecuencias de la actuación y toma de malas de decisiones que afectan a su equipo y a toda la nación. Lo hemos venido observando en estos primeros seis meses de trabajo, que no hemos visto mucho trabajo efectivo, solamente declaraciones, planes sin explicación de acciones concretas, proyectos fracasados, amenazas, pleitos, twitters, nepotismos, compadrazgos, clubes exclusivos de millonarios, necedades, ordenes sin obedecerlas, politiquerías, traiciones, despidos y renuncias, memes, burlas, faltas de respetos, chismes, falta de acciones internacionales, etc. etc.. En el caso de los despidos y renuncias es increíble la alta rotación de sus “ejecutivos” en puestos de tan alta importancia tales como Reince Priebus, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, su reemplazo por John Kelly, quien hasta ahora era su secretario de Seguridad Nacional. La primera en caer fue la fiscal general interina Sally Yates, considerada una “traidora” por Trump y una heroína por los liberales. El 21 de julio renunció Sean Spicer, secretario de prensa de la Casa Blanca. Estuvo en el puesto 183 días. Dimitió tras indicarle al presidente Donald Trump su desacuerdo con la designación del banquero de Nueva York Anthony Scaramucci como nuevo director de comunicaciones, que también acaba de ser despedido. Mike Dubke, anterior director de comunicaciones de la Casa Blanca, dimitió el pasado 18 de mayo, aunque la noticia no se conoció hasta finales del mismo mes. El general Michael Flynn, ex consejero en temas de seguridad del presidente Donald Trump, el director del FBI, James Comey, cuando investigaba los posibles contactos entre la campaña de Trump y la inteligencia rusa para interferir en las elecciones y lo mismo Michael Short, adjunto al secretario de prensa. Elon Musk, el CEO de la compañía Tesla y SpaceX, aceptó formar parte de un consejo de expertos de la Casa Blanca pero renunció. Bob Iger, dejó de formar parte del consejo de asesores del que formaban destacados empresarios, tras la salida de Trump del acuerdo global sobre el cambio climático. El Fiscal General Jeff Sessions que se encuentra en la cuerda floja. Que va a pasar en los siguientes 6 meses, le tocara al Presidente renunciar o ser renunciado? Gracias.