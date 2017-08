Blogueras sacan a la luz la cultura afrolatina con una gira de costa a costa

Washington, 4 ago (EFEUSA).- Dos blogueras latinas, Ada Rojas y Rocío Mora, acaban de terminar una gira de costa a costa por Estados en la que, con la excusa de hablar del cabello rizado, han sacado del anonimato la cultura afrolatina en el país.

Desde abril, Rojas y Rocío han recorrido seis ciudades del país (Miami, Nueva Orleans, Houston, Los Ángeles, Chicago y, finalmente, Nueva York) manejando automóviles de Kia, el patrocinador de su gira “Rizos On The Road”.

Pero, aunque la excusa de la gira ha sido hablar de la “problemática” del pelo rizado, Rojas y Mora han aprovechado para sacar a relucir los estereotipos que existen en la sociedad estadounidense sobre lo que supone ser una mujer latina.

“En los Estados Unidos hay muchas personas que tienen el pelo rizado, pero no saben apreciarlo. Porque cuando éramos jóvenes no había muchos ejemplos de personas con el pelo rizado con quien nos podíamos identificar”, explicó a Efe Mora.

“Pero la situación está cambiando y queríamos hacer este evento para hablar de la cultura afrolatina en Estados Unidos”, continuó.

Su compañera en la gira añadió que una de las principales razones de la gira es la falta de diversidad de la comunidad latina que domina los medios de comunicación de Estados Unidos.

“Uno de nuestros objetivos ha sido hablar más de la representación de la mujer afrolatina porque, como ves en las noticias o en las telenovelas, todas las latinas que aparecen tienen el pelo lacio. Y no todas las latinas somos iguales”, declaró Rojas.

“Con la gira queríamos hablar de la representación de la mujer latina y su diversidad”, dijo.

Rojas y Mora son exponentes de un creciente movimiento de concienciación en la comunidad afrolatina sobre su papel en la sociedad. Y su visibilidad.

El Instituto de Investigación Afrolatino Americano de la Universidad de Harvard, dedicado a la historia y cultura de los descendientes africanos en Latinoamérica y el Caribe, señala que del 90 % de los africanos traídos al continente, la mitad acabaron en las colonias de España y Portugal.

“Durante las últimas décadas, los afrolatinos americanos han creado numerosas organizaciones cívicas, culturales y comunitarias para exigir reconocimiento, igualdad y recursos”, indica el instituto en su página web.

Mora y Rojas también reconocen que la voz de los afrolatinos en general, y de las afrolatinas en particular, está siendo escuchada más gracias a las redes sociales.

Ellas mismas ganaron notoriedad en la comunidad gracias a sus blogs, “All Things Ada” y “RisasRizos”.

Pero la gira ha supuesto un cambio cualitativo y cuantitativo.

Mora señaló su sorpresa porque los eventos en Miami, Houston o Nueva Orleans atrajesen a muchas latinas.

“No esperábamos que tantas chicas se iban a sentir tan cómodas”, añadió Rojas.

“Muchas nos han dicho que es tan bello estar en un recinto con otras muchachas que se ven como ellas y, por fin, sentirse parte de una comunidad porque hasta ahora no lo sentían”, continuó.

Las dos también dijeron que, sin el apoyo de Kia, hubiese sido imposible realizar la gira.

“Kia, como patrocinador, nos ha sorprendido con su completo apoyo a la comunidad afrolatina. Son parte de la familia”, afirmó Mora.

Rojas, que es de origen dominicano, y Mora, de padre mexicano y madre garífuna hondureña, reconocen que no fue fácil concienciarse de sus orígenes afrolatinos creciendo en Estados Unidos.

“Ver latinas con cabello rizado y la piel oscura, es difícil. No hay representación. Por eso hablar más sobre la cultura afrolatina en las casas y con las niñas es muy importante. Porque hasta ahora no pasaba”, declaró Rojas.

“Con el evento hemos querido educar e inspirar a las personas para que pregunten a sus abuelas de dónde vienen, quiénes son. Para que se identifiquen más con la cultura, las raíces y la historia que nos hacen a los latinos tan diversos”, añadió.

Mora reconoce que, hasta hace un par de años, ni siquiera había oído hablar del término afrolatino.

“El saber que mi abuela es de origen africano no me apena, sino que es un orgullo: soy nieta de mi abuela e hija de mi madre”, agrega.

Y Rojas reconoce que en su familia no se ha hablado en el pasado de su origen africano.

“Con mi experiencia en Estados Unidos -prosiguió-, he podido educar a mi familia. Somos de raíces africanas, tengo la piel caramelo. Es algo que mi familia no habla mucho e incluso algunos pueden estar un poco avergonzados”.

“Pero lo que Rocío y yo estamos haciendo es hablar con orgullo de esa parte de nuestra cultura”, terminó señalando.

