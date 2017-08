Casa Blanca no descarta detectores de mentiras para identificar filtradores

Washington, 4 ago (EFEUSA).- La Casa Blanca no descartó hoy el uso de polígrafos para averiguar quiénes son los responsables de las continuas filtraciones, un día después de que se revelasen las transcripciones de conversaciones del presidente Donald Trump con líderes mundiales, como el gobernante de México, Enrique Peña Nieto.

“Es más fácil descubrir quién está filtrando de lo que los propios responsables se creen”, dijo Kellyanne Conway, asesora presidencial, en una entrevista en el programa “Fox & Friends”.

En este sentido, Conway señaló que “podemos o no usar” polígrafos, conocidos popularmente como detectores de mentiras”, para frenar estas prácticas y desalentar potenciales filtraciones.

Las palabras de Conway, jefa de la campaña electoral de Trump y una de sus consejeras más cercanas, se producen en medio de la creciente inquietud en el Gobierno por el continuo goteo de información clasificada.

El último episodio se produjo este jueves, cuando el diario The Washington Post reveló las transcripciones íntegras de las conversaciones de Trump con el presidente mexicano, Peña Nieto, y el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull.

“Lo que debería preocupar a todo el mundo son filtraciones que afectan a la seguridad nacional. Revelar llamadas telefónicas de nuestro presidente y otros jefes de Estado no es nada más que una desgracia nacional”, agregó Conway.

Precisamente hoy, el fiscal general, Jeff Sessions, anunció que desde enero el Departamento de Justicia ha “triplicado el número de investigaciones activas” y subrayó que las “filtraciones deben cesar”.

El propio presidente Trump se ha quejado en múltiples ocasiones del gran volumen de información interna y clasificada revelada sin el visto bueno de su Gobierno.

