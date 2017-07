Pueblo o intereses personales?

Por: Horacio Ahumada

Estimados lectores, desafortunadamente entre más me informo mas entiendo la lucha por el poder político y gubernamental, en especial aquí en los Estados Unidos que, por una parte son políticos mas inteligentes aunque Donald Trump dijo que los políticos mexicanos eran más inteligentes, pero yo creo lo contrario, porque muchos políticos mexicanos son perseguidos actualmente por las leyes y aquí en los Estados Unidos no veo políticos perseguidos, o son muy íntegros o son muy inteligentes, porque tampoco veo lideres de carteles de drogas identificados, perseguidos o encarcelados, o bien las autoridades son muy tontas o todos están bien organizados. Ayer pregunte al aire sobre el bajo interés en regular a más de once millones de personas sin documentos y sobre todo de crear un buen sistema de empleos temporales para las aéreas donde los inmigrantes son muy necesarios y que los ciudadanos estadounidense no sesea tomar los puestos de trabajo como la agricultura, los trabajos de cuidado y ordeña de ganado, limpieza, cocineros en restaurantes, servicios de hotelerías, pintura, construcción, etc. etc. y se hacen de la vista gorda en regular estos trabajos tan necesarios en la economía estadounidense y todo porque al ver algunos documentales de investigación y luego de repasarlos una y otra vez, me di cuenta que probablemente un puñado de personas con grandes intereses políticos y de poder les interesa cuidar de su partido político y de sus intereses financieros para impedir que el gran negocio de indocumentados algún día se termine. Me refiero a ese gran negocio de “hotelería” para detenidos por las autoridades migratorias, es decir las cárceles de detención de indocumentados que es uno de los negocios con ganancias muy fáciles, en cambio la industria hotelera es mas difícil porque se necesita aplicar inversiones en publicidad y mercadotecnia, altos costos de mantenimiento, mejoras en muebles y enceres, en fin el lujo cuesta, lo había comparado con anterioridad con los grandes cruceros de lujo que por tres noches y cuatro días había costos por personas tan bajo como de $ 350.00 dólares el paquete del viaje que incluye el camarote con todos los servicios de baños, toallas, sabanas limpias diarios, limpieza, shampoo, desayuno al gusto, snacks, refrescos, nieves, pizas, tortas, almuerzos de diferentes tipos como italianos, mexicanos, asiáticos, americanos, fruta de todo tipo, café, refrescos y pizzas las 24 horas, alberca, toboganes, música viva de rock & roll, salsa, música disco, dj al aire libre, gimnasio, golfito, hamburguesas, karaoke, teatro de revista cada noche, cena normal y de gala, bingo, salones y programas para diversión de los niños, servicio de toallas, baños de vapor y sauna, en fin un viaje inolvidable que si dividimos los $ 350.00 dólares entre cuatro días incluyendo todo lo anterior y si es que no se pasó alguna otra cosita, me sale a un costo de $ 87.50 dólares me gustaría saber cuánto nos cuesta mantener a cada detenido en los “Centros de Detenciones”, más bien dicho cárceles de inmigración; si alguien sabe esta información, llámenme a la radio al 206-777-1680 y ahí sabremos quienes son más inteligentes, si los políticos estadounidenses o los políticos mexicanos, es tan simple como una básica operación de división matemática. GRACIAS.