OBAMACARE ¿mata trabajos o crea empleos?

Por Gustavo A. Montoya

Este título hace pensar que las palabras trabajos y empleos son diferentes. La verdad significan lo mismo de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. ¿Por qué los utilizo en el contexto del famoso programa de salud médica creado por el Presidente Obama? Porque el país está dividido y lo curioso es que la salud y la realidad de las necesidades de salud deberían verse con los mismos espejuelos, gafas, anteojos, antiparras, o lentes… usted puede escoger la palabra que desee para referirse a la herramienta para ver mejor. Y si sus ojos no requieren de la herramienta para ver más, entonces mejor aún! Republicano, Demócrata o Independiente, la necesidad de la gente es la misma porque al final de día, bajo el mismo sol, todos somos seres humanos imperfectos con necesidades de salud básicas. Entonces, porqué ambos grupos ven tan diferente “el problema” de salud ?. Esta columna no puede explicar tan complejo tema en tan pocas palabras, pero lo que sí puede establecer con certeza es que ambos grupos en el Senado, el Congreso y la Casa Blanca, tienen el deber y la responsabilidad de trabajar juntos para llegar a proponer y votar sobre un programa que sea comprensivo, compasivo y sobre todo, igualitario en lo que más sea posible para el bien de todos. Pero hagamos un recuento del estado de empleo del país antes y después de la implementación de Obamcare. En el 2009, la tasa de desempleo en el país llegó a estar en 9.3% de acuerdo al Departamento de Labor y Estadísticas. Obamacare empezó en el 2010. En el Estado de Washington la tasa estaba a 9% de acuerdo al Departamento de Seguridad de Estado. Desde el 2010, la tasa de desempleo ha declinado hasta el pasado Junio del 2017 llegando a un promedio anual de 4.5%. Entonces cuando un individuo le diga que Obamacare lo dejó sin trabajo, usted ya tiene los números reales que no engañan, porque hasta la fecha se han creado aproximadamente 11 millones de empleos nuevos. La tasa de desempleo en Washington State es de 4.6%, (0.3% más alta que el país). El anterior jefe de la Cámara, el republicano John Bohner, decía que el Pres. Obama seguía empujando “esta máquina asesina de trabajos”. Ya pasaron 7 años, y la tasa de desempleo sigue bajando. Pero la mayoría de Republicanos insisten en eliminar el programa de salud que le ha dado cubrimiento no a miles, sino a millones de habitantes. ¿Dónde compraron los espejuelos estos líderes Republicanos y Demócratas para ver estos números tan claros y llegar a conclusiones tan diferentes? . Las matemáticas son precisas, y si estoy equivocado, entonces varios profesores(as) en mi primaria también están equivocados(as). También es importante aclarar que en los 6 primeros meses de gobierno del actual Presidente no hay evidencia de cambios institucionales que estén afectando la economía positivamente en la generación de empleos por millones. No todavía ya que desde el punto de vista legislativo, la Casa Blanca no ha realizado ningún cambio legislativo. “Trumpcare” tiene la esperanza de dejar a 18 millones de habitantes sin seguro médico el primer año y un total de 32 millones en el 2026 (reporte CBO de USA). ¿Qué será de los empleos? Pero bien dice el dicho, “el peor ciego es el que no quiere ver”. Así tenga los lentes más lujosos.