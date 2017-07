¿Puede algún jugador competir con David Villa para quedarse con el MVP de la MLS en 2017?

Pocos se sorprendieron cuando David Villa fue reconocido en diciembre como el Jugador Más Valioso de la temporada 2016 de la MLS. Es que ‘el Guaje’ lo hizo todo el año pasado. Brilló, se sacrificó y se convirtió en ejemplo. Después de un merecido premio a la demoledora labor de Sebastian Giovinco en 2015, el artillero español tomó con justicia el testigo… Y desde ese entonces prácticamente nada ha cambiado.

Seriamente, ¿qué futbolista en toda la MLS ha hecho más que el asturiano desde el inicio de la temporada 2017? El capitán de New York City FC parece estar lanzado -y sin oposición relevante- para volver a quedarse con el trofeo que identifica al mejor futbolista del año.

Después de clasificar el año pasado al conjunto celeste de ‘la Gran Manzana’ a su primera postemporada, Villa es la locomotora de un NYCFC que es candidato firme para asegurar su boleto a los Playoffs de 2017 con algunas semanas de antelación. La directiva de la escuadra neoyorquina ha mejorado de manera sensible el plantel este año y ahora el artillero español puede brillar y dictar su juego con mayor facilidad.

¿Qué hizo David Villa en 2016 para quedarse con el MVP?

. Luchó hasta la última jornada de la temporada regular con Bradley Wright-Phillips (de New York Red Bulls) para ser el máximo goleador. Con 24 tantos anotados el inglés del conjunto taurino superó al español de NYCFC por un margen de apenas un tanto.

. Llevó a New York City FC -un equipo sin experiencia en la postemporada y que acusaba algunos serios problemas defensivos- hasta la semifinal de la Conferencia Este, en la que fue eliminado de manera contundente por Toronto FC.

. Sin ser un plantel enteramente ‘villadependiente’ el impacto que el número 7 causó en las dos primeras temporadas de NYCFC han dejado marcado al equipo por temporadas por venir.

. Su figura y carisma trascendieron el ámbito de su club y su ciudad. David Villa se convirtió en un símbolo de la MLS por completo, sin discusiones. El hecho de que en 2016 comenzara a responder en inglés a las preguntas de la prensa agrandó su trascendencia en el plano mediático.

¿Qué está haciendo David Villa en 2017 para volver a quedarse con el MVP?

El compendio del trabajo del español en la primera mitad del año está bastante emparentado con lo conseguido en 2016. Pero, si se quiere, es todavía más potente.

. Está en camino a luchar nuevamente por el Botín de Oro. Con 20 partidos de temporada regular disputados (21 en total para New York City) Villa -con 35 años- ha anotado hasta ahora 14 goles, dos menos que el líder de la estadística en anotaciones, Nemanja Nikolic (Chicago Fire, 29 años). Si mantiene su promedio de goles, Villa está en condiciones de terminar la temporada regular con los mismos tantos que hizo el año pasado: 23.

. Hoy New York City FC cuenta con un plantel más rico que en sus dos primeras temporadas en la liga. A día de hoy el conjunto azul cielo -junto a Toronto FC y Chicago Fire- están bien encaminados para asegurar de manera pronta su entrada a la postemporada por segundo año consecutivo. El campeón del mundo con la selección de España cuenta con más armas a su alrededor para hacer llegar más lejos que nunca a su club.

. La evolución en el juego del joven inglés Jack Harrison, la llegada de Maxi Morález, las incorporaciones de Alexander Ring y Yangel Herrera -que han cambiado por completo el trabajo del centro del campo- y una sensible mejoría en defensa, liderada por el arquero Sean Johnson, han puesto a New York City FC en otra dimensión. Definitivamente, no es un club ‘villadependiente’. Por el contrario, se ha convertido en la plataforma ideal para que ‘el Guaje’ dibuje su mejor versión. De la mano de su capitán, NYCFC es hoy un equipo maduro. la ‘obra maestra’ colectiva -liderada por Villa- de esa situación se puso en escena días atrás cuando, con 10 jugadores sobre el terreno de juego desde el minuto 12, superó a Chicago Fire por 2-1 en el Yankee Stadium. Nadie sudó más la camiseta que el magistral delantero esa tarde. Él mismo calificó a esos tres puntos como el partido más duro de toda su existosa carrera profesional.

. Dentro de la MLS, la temporada 2017 ha hecho que Villa se convierta en un personaje todavía más universal. No hay afición que no le rinda pleitesía, no hay estadio que no reconozca su figura. Villa -más que nunca antes- es patrimonio de toda la liga. No por nada el delantero es la gran cara de la liga en la previa al All-Star Game frente al Real Madrid, que se jugará en Chicago en poco más de una semana.

Pero 2017 está dejando frutos todavía más dulces…

. Si hasta este año Villa y sus compañeros en New York City FC tenían una ‘bestia negra’ en el día a día de la MLS, esa era la patente superioridad que New York Red Bulls había mostrado desde 2015 en cada clásico disputado. Algunas semanas atrás, en el primer choque entre ambos clubes en la temporada regular, el talentoso atacante lideró a NYCFC en la primera victoria en la historia en el Red Bull Arena, la casa de su máximo rival.

. La capacidad de sacrificio de Villa en 2017 se redobló. Horas atrás Patrick Vieira dio su opinión sobre esta cuestión a FutbolMLS.com. “Cuando David hace las cosas que hace, no me hace falta hablar con el resto de mis jugadores”, explicó el entrenador. “Todo el mundo que vea lo que él hace en partidos y entrenamientos sabe que no tiene otra opción más que trabajar tan duro como él lo hace. Es nuestro líder, y es el máximo ejemplo para nuestros futbolistas jóvenes”.