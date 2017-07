Autores indígenas al rescate de su lengua entre inmigrantes

Los Ángeles, 28 jul (EFEUSA).- Dispuestos a conquistar un lugar para la literatura de sus pueblos y rescatar la riqueza de su lengua en este lado de la frontera, ocho poetas y narradores mexicanos se presentarán este fin de semana en la segunda Conferencia de Literatura Indígena en Los Ángeles.

“Por la necesidad de adaptarse lo primero que pierden (los inmigrantes indígenas) es la lengua y con ello uno de los valores más importantes que tenemos. Es necesario reconocer el valor de nuestro lenguaje y la necesidad de conservarlo” dijo a Efe Pergentino José Ruiz, narrador y poeta zapoteco de la Sierra Sur.

Más allá de dar a conocer el avance de la literatura indígena y de sus obras, estos ocho autores pretenden crear consciencia entre las comunidades inmigrantes sobre la importancia de conservar la lengua materna, la tradición oral y la necesidad de colocar en papel estas historias.

En su trabajo como profesor y defensor del zapoteco José Ruiz conoce muy de cerca lo proclives que pueden ser los indígenas mexicanos a olvidar su lengua materna y no traspasar esta herencia a las nuevas generaciones.

“Inclusive cuando migran dentro del mismo Oaxaca, a cuatro horas de su comunidad, ya no quieren hablar zapoteco porque ya predomina el español y no quieren sentirse discriminados”, explica.

El mayor temor de estos autores es que los inmigrantes que llegan a tierras estadounidense decidan dejar en el olvido su lengua materna. Al menos 67 lenguas indígenas se hablan en México, y el número de inmigrantes de estas comunidades en la unión americana continúa en ascenso, especialmente en el “estado dorado”.

Según datos del Censo del 2010, California alberga a más de 200.000 inmigrantes indígenas mexicanos.

“Darle el valor de la palabra a las comunidades indígenas es muy poderoso y es muy importante porque el inmigrante indígena no lo hace porque quiere sino por supervivencia”, sostiene José Ruiz, autor de la colección de poesía Lenguaje de Pájaros, editada en zapoteco, español e inglés.

Esta es la segunda vez que la Biblioteca Pública de Los Ángeles acoge esta conferencia organizada por el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) y las organizaciones de zapotecos en Los Ángeles CIELO y CHEBÁN.

El año pasado la iniciativa tuvo una gran aceptación, incluso entre mexicanos que no tienen orígenes directos con los pueblos indígenas.

“Hubo personas que me pidieron el libro en español, que sería su primer libro en este idioma, ahí por lo menos sabrán que se habla de zapoteco”, advirtió Pergentino José Ruiz, autor del libro “Y supe que responder”, una historia sobre un niño zapoteco que sueña que sus profesores le hacen preguntas en español.

Uno de los participantes en este encuentro es el escritor y poeta zapoteco Filemón Beltrán Morales, quien lleva 35 años trabajando para lograr que se reconozca la inmensidad de su lengua.

“Como es más oral nuestra cultura necesitamos poner atención en colocarla en el papel, en nuestra literatura” sostiene el autor de “La medicina tradicional en la comunidad zapoteca de Zoogocho, Oaxaca”.

En su propuesta el autor oaxaqueño pretende que los asistentes a la conferencia, aunque desconozcan el zapoteco, se tomen el tiempo de escuchar sus poemas escritos en esta lengua para sentirlos e interpretarlos.

“En el zapoteco el verbo va primero, porque primero va la acción porque es el reflejo de lo que nosotros somos, y es una gran experiencia poder entender esto” afirma.

Para Hubert Matiuwaa, escritor Me’phaa (tlapaneco de Guerrero), la inmigración está muy ligada a la literatura y al mismo acto de escribir.

El autor asegura que fue precisamente cuando salió de su pueblo para estudiar que sintió la necesidad de plasmar en el papel las historias que le recordaban quién era y de donde venía. “Comencé a contar las historias que me contaba mi abuela, mi mamá, mi papá, escribir para no perder la memoria”, asegura.

En el encuentro con el público también estará presente la poetisa Natalia Toledo, autora del “Paraíso de Fisuras” (1992). La escritora nacida en 1968 en Juchitán (Oaxaca) repite como invitada este año asegurando que no se puede desfallecer en el intento de fomentar la literatura indígena.

Otros de los participantes son la poeta mixteca Celerina Patricia Sánchez, el poeta mazateco Juan Gregorio Regino, el poeta y escritor afroindígena Alan Peláez López, el autor zapoteco Lamberto Roque Hernández, que estarán acompañados de los raperos multilingües Miguel Villegas (Una Isu), Pat Boy y Yazmin.

Related