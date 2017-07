Emprendedores latinos tienen oportunidad de acceso a programa de Stanford

Miami, 27 jul (EFEUSA).- La Universidad de Stanford ha creado un programa intensivo de seis semanas para apoyar el desarrollo de los empresarios latinos de todo el país, los cuales pueden inscribirse hasta el 1 de septiembre.

La Iniciativa de Líderes Emprendedores Latinos de Stanford (SLEI) ofrece capacitación e intercambio de experiencias para los hispanos dueños de negocios de todo el país con el fin de ayudarlos en su crecimiento.

La capacitación se desarrolla conjuntamente entre la Escuela de Negocios de Stanford y la Red de Acción de Negocios Latinos (LBAN).

“La iniciativa surgió con la idea del profesor de Stanford el Dr. Jerry Porras y así se originó un trabajo para asegurar que construyéramos una plataforma sustancial de negocios de latinas y latinos a todo lo largo del país”, explicó a Efe Mark Madrid, director ejecutivo de LBAN.

En los tres cursos ya realizados, se han graduado 290 participantes “con un índice de más del 95 % de participantes que han completado el programa”, explicó Madrid.

Los negocios de estos exalumnos del programa producen conjuntamente ventas de más de 700 millones de dólares al año, dan ampleo a más de 10.000 personas y funcionan en 26 estados del país.

“No veo la hora en que estemos en los 50 (estados)”, dijo el director ejecutivo de LBAN.

“Ser emprendedora latina en la industria de tecnología no es nada fácil y en mi experiencia diaria no me encuentro frecuentemente con personas hispanas en esta industria”, comentó a Efe Ana Bermúdez, directora ejecutiva de TAGIT y presidente de la asociación de exalumnos del programa.

Bermúdez, quien tuvo “el honor” de formar parte del primer curso que se graduó en diciembre de 2015, aseguró que le ha ayudado mucho conocer otros emprendedores latinos de todo Estados Unidos y de otros países y estar en una comunidad creada “para apoyarnos y ayudarnos”.

Así, la empresaria hispana no solamente ha podido ofrecer su perspectiva empresarial sino “conocer la experiencia y tener los contactos con otros emprendedores latinos”.

Para calificar al programa cuya información se encuentra en www.gsb.stanford.edu/faculty-research/centers-initiatives/slei se debe tener un negocio establecido con ingresos brutos superiores a 1 millón de dólares al año, o más de medio millón de dólares de financiamiento externo o de inversión.

Aunque el requisito de ventas es alto, algunos de los participantes han podido acceder al programa gracias a que han logrado “demostrar la inversión mínima necesaria”, explicó Bermúdez.

Como parte de su colaboración de investigación con Stanford, LBAN ofrece anualmente el informe “Estado del Empresariado Latino” cuyo reporte 2016 ya está disponible en lban.us/stanford-latino-entrepreneurship-research/.

“Estamos tratando también de llevar el mensaje de que los latinos estamos contribuyendo con la prosperidad económica no sólo de nuestras comunidades sino de todos los Estados Unidos”, recalcó Madrid.

