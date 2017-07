Estados Unidos busca su sexto título de la Copa Oro ante Jamaica, que quiere el primero

Santa Clara (California, EE.UU.), 25 jul (EFE).- La final de la decimocuarta edición de la Copa Oro tendrá este miércoles como protagonista por segunda vez consecutiva a Jamaica, que impidió la final más deseada, entre Estados Unidos, que sí estará, y México, las dos grandes potencias futbolísticas de la Concacaf.

Estados Unidos sí cumplió las expectativas al ganar 2-0 a Costa Rica en semifinales y llegar a su décima final en busca de su sexto título de campeón.

Pero no lo hizo México, actual campeón, con siete títulos en su poder, que generó la gran sorpresa negativa para sus seguidores y los directivos de la Concacaf al perder por 0-1 ante Jamaica en el segundo partido de semifinales, disputado en el Rose Bowl.

Los Reggae Boyz de Jamaica, que también fueron los responsables que en 2015 no hubiera una final entre México y Estados Unidos, al eliminar a los estadounidenses en semifinales (1-2), quieren entrar de lleno en la historia del mejor torneo de selecciones de la Concacaf con un triunfo que les dé el primer título de campeones.

La misión no será fácil porque Estados Unidos llega como gran favorito después de ir de menos a más en el torneo, con un equipo ya definido, pleno de moral, de buenos jugadores y la motivación extra de poder vengarse de la derrota que sufrieron hace dos años.

Pero sobre todo porque las estadísticas de los duelos entre ambos equipos favorecen por completo a Estados Unidos, con una marca de 11 victorias, 7 empates y 2 derrotas, incluidos tres triunfos en cuatro partidos de la Copa Oro.

Sin embargo, el entrenador de Estados Unidos, Bruce Arena, que sigue invicto desde que el pasado noviembre se hizo cargo del equipo por segunda vez (8-5-0), reiteró que el único partido que es importante y que tienen que ganar es el del miércoles.

“Llegamos al torneo con el único objetivo de conseguir el título, sin importar el rival que pudiésemos tener en la final, y para eso necesitamos ganar el partido que nos falta y que es el más importante”, declaró Arena. “Ahora ya sabemos también el rival al que nos enfrentamos y estamos preparados para hacer nuestro mejor fútbol”, añadió.

Arena advirtió de que para superar a Jamaica tendrán que saber muy bien cómo dosificar el esfuerzo, no cometer errores en defensa y presionar al máximo en el juego ofensivo desde el primer minuto del partido, que se va a disputar en el Levi’s Stadium, de Santa Clara, propiedad de los 49ers de San Francisco de la NFL, y sede del Super Bowl de 2016.

“Estamos convencidos que de nuevo los grandes aficionados al fútbol del área de la Bahía de San Francisco van a dar todo su apoyo a la selección de Estados Unidos, como lo han hecho en todos los campos en los que hemos jugado durante todo el torneo”, destacó Arena, que no adelantó el equipo titular que piensa presentar ante Jamaica, aunque se espera que repita el que ganó a Costa Rica con la modificación de incluir a Clint Dempsey desde el principio.

Dempsey cambió la historia del partido en la segunda parte con una asistencia a Jozy Altidore en el primer gol. Luego, marcó el segundo de Estados Unidos.

El entrenador de Jamaica, Theodore Whitmore, no está sorprendido de ver a su equipo por segunda vez en la final, porque sabe la progresión del fútbol de su país, con profesionales que militan principalmente en la Liga de Estados Unidos (MLS) y en otras del extranjero.

“Además hemos sabido trabajar bien con el talento joven que llegó al equipo para la Copa Oro y eso nos ha hecho ser más competitivos y mejores en defensa, que es nuestro fuerte”, destacó Whitmore. “Lo demostramos ante México con Andre Blake de líder, bien organizados”, subrayó.

Whitmore admitió que frente a Estados Unidos su selección no saldrá al campo a jugar un fútbol vistoso, sino a mantener la filosofía de buscar la victoria para convertirse en la primera del Caribe que consigue el título de la Copa Oro y pasar a la historia como el David que pudo con el Goliat de la Concacaf.

Related