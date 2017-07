LOS 140 CARACTERES QUE GOBIERNAN EL MUNDO

Por: David O. Brugés Solórzano

Cada vez que el actual presidente de los Estados Unidos publica un mensaje en la red social Twitter, los medios de comunicación hacen eco de cada palabra allí posteada dándole múltiples interpretaciones y diferentes significados.

Desde que lanzó su candidatura presidencial en el 2015, el perfil de Twitter y Facebook del magnate neoyorquino aumentó exponencialmente de seguidores llegando a tener hoy en día 34 millones de personas alrededor del mundo, convirtiéndolo en uno de los personajes que mayor influencia tienen en plataformas digitales.

Cabe destacar que muchos de los mensajes que el trina Donald Trump, impactan en la economía norteamericana y permiten que las acciones en la Bolsa de Nueva York suban o bajen dependiendo del contenido de este.

Un ejemplo de esto es el siguiente mensaje subido desde la cuenta @realDonaldTrump el 6 de Diciembre de 2016 “Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order!”

Con estos 137 caracteres las acciones de Boeing bajaron el 1% en el NYSE. Mensajes como estos pueden llevar a la quiebra a compañías que trabajan por el bien de la comunidad, las cuales pagan millones de dólares de impuestos al IRS.

Por esta razón los gobernantes deben utilizar sus redes sociales para informar sus planes de gobierno, mejorar la comunicación entre sus votantes y dar mensajes que impacten positivamente en la mente de sus conciudadanos y no como herramienta de desinformación y ataque a sus adversarios políticos.