EL GRAN NEGOCIO DE LAS DROGAS.

Por: Horacio Ahumada

La visita de tres días del Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Kelly a México reuniéndose con Luis Videgaray Secretario de Relaciones Exteriores, quien en vez de estar escuchando los comentarios de su servidor Horacio Ahumada en lugar de estar gastando miles de dólares en un viaje de diplomacia y de intercambios de pensamientos mexicanos y estadounidenses, de haberlos escuchado esos comentarios, ya estaría de acuerdo que aunque se combata a los carteles de las drogas, con policías y narcos muertos cada día, jamás se va a detener este millonario negocio de drogas que aproximadamente son unos treinta mil millones de dólares anuales y la cantidad va en aumento año con año debido a que el consumo de drogas en los Estados Unidos también va en aumento. Siempre lo he comentado aquí en las columnas y en mi programa radial que la demanda hace la oferta y por lo tanto a mayor demanda mayor oferta, esto me lo enseñaron en la preparatoria y aquí lo estamos comprobando, John Kelly finalmente como funcionario estadounidense acaba de avalar mis comentarios finalmente aceptando que los Estados Unidos es un país cuyos viciosos cada día están solicitando mas drogas y de las que sean. Kelly dijo que el apetito de las drogas es insaciable, entonces basados en este reconocimiento lo que hay que actuar es por el lado científico y me voy a poner como muestra, no puedo dar mi opinión en el consumo de la marihuana, de la cocaína o metanfetaminas porque jamás las he probado, sin embargo voy a utilizar mi experiencia con el vino rojo de mesa, intenté en dos ocasiones tomarlo acompañado de un buen filete y la segunda ocasión fue en una cena romántica con mi esposa en ese tiempo que andábamos noviando como decimos los mexicanos, créanme que en esas dos ocasiones sentí que mi sangre se envenenaba y con un dolor muscular y sobre todo el dolor estomacal era insostenible, en otras palabras algo químico tengo que no puedo consumir el vino rojo, debería de ser un agente químico especial anti-vino tinto, es decir como un anti repelente que sirva como vacuna para aquellos que tengan un problema de alcoholismo y se acabaron sus problemas con el alcohol y con su economía, sobretodo traería la tranquilidad familiar de contar con un ex-alcohólico feliz. Kelly lo dijo muy claro: “Reconozco ante mis contrapartes que el apetito insaciable de drogas en Estados Unidos es la causa de gran parte de la agitación en el lado mexicano. Prometí continuar trabajando con nuestro gobierno y con cualquiera que pueda ayudar en esta lucha, en la reducción de la demanda de drogas en Estados Unidos”, pues ahí esta la clave: el reducir el consumo de drogas, pero no dice “el como” , entonces aquí le paso la fórmula del vino tinto en mi caso que mi cuerpo lo rechaza. Es un ejemplo que en vez de tratar de hacer mas viajes inservibles desde mi punto de vista a la Luna y a Marte, mejor inviertan ese dinero en un gran grupo de científicos mundiales que descubran el antídoto a las drogas, donde desde niños se vacunen para que su cuerpo las rechace, ahí esta quizás la solución señor Secretario de Seguridad Nacional, vale la pena por las mas de 60,000 muertos por drogas aquí. Por lo pronto aquí está una idea. Gracias.