Estados Unidos busca la décima final ante una Costa Rica diezmada

Arlington (Texas, EE.UU.), 21 jul (EFE).- Todo está listo dentro de las selecciones de Estados Unidos y Costa Rica para luchar mañana, sábado, por un puesto en la gran final de la decimocuarta Copa Oro en el partido inaugural de las semifinales.

Ambos equipos han llegado a las semifinales sin hacer el mejor fútbol pero siendo consistentes y aprovechando al máximo el talento individual que poseen en sus respectivas plantillas.

El duelo del sábado será el séptimo que disputan entre si dentro de la competición de la Copa Oro, con ventaja abrumadora para Estados Unidos con marca de cinco triunfos, incluido el de la final del 2002 (2-0) -única jugada por Costa Rica-, y un empate.

Nada de eso importa tanto al técnico de Estados Unidos, Bruce Arena, que hoy en la última rueda de prensa previa al partido, dijo que tienen claro que se van a enfrentar “a un equipo que en el último duelo con ellos nos ganaron de manera muy precisa y por lo tanto debemos estar preparados para este encuentro y no otro”.

A pesar de las bajas importantes que va a tener Costa Rica por causa de las lesiones, Arena alabó la manera como han sabido mantener su calidad en el campo.

En cuanto a lo que va a ofrecer su equipo en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), donde se va a disputar el partido, Arena no quiso entrar en las críticas que ha recibido por la falta de precisión en su fútbol y dijo que cada uno podía opinar lo que quisiera.

De lo que sí habló fue del gran entusiasmo que reinaba dentro del grupo y la motivación que sentían por luchar de nuevo en busca de un pase a la final.

Como ya es habitual en Arena, no quiso dar pistas sobre la alineación presentará frente a Costa Rica, aunque todo parece indicar que será la misma que jugó contra El Salvador en cuartos de final y ganó por 2-0.

Estarán los hombres claves que son titulares seguros bajo su dirección como son el arquero Tim Howard, el defensa central mexicanoamericano Omar González, -autor de dos goles decisivos, frente a Martinica y El Salvador-, el centrocampista Michael Bradley y los delanteros Clint Dempsey y Jozy Altidore.

Además se mostró contrario que a estas alturas del torneo se trate de dosificar las fuerzas porque son los partidos en los que hay que darlo todo en el campo, sin importar el poco tiempo que hayan podido tener para recuperarse entre encuentros.

Por su parte, Óscar Ramírez, el máximo responsable de Costa Rica también se mostró optimista en cuanto al séptimo duelo que van a tener frente a Estados Unidos en la Copa Oro.

A pesar de las lesiones importantes del equipo -Bryan Oviedo, Christian Gamboa, Joel Campell, Johan Venegas, Rodney Wallace y Ariel Rodríguez-, Ramírez reiteró que tiene un equipo competitivo y con la motivación y convencimiento de poder ganar a Estados Unidos.

“No hay que pensar en eso, aquí el tema es jugar el pase a la final de acuerdo a las circunstancias que tenemos, han buscado decir que es por la preparación, pero esto es fútbol, un torneo corto y se dan lesiones”.

Ramírez recordó que ante Estados Unidos se trataba de un partido típico de la Concacaf, donde a la recta final del torneo llegan las selecciones que tienen un nivel futbolístico muy parecido y todo puede suceder a un solo encuentro.

Al igual que Arena, no quiso adelantar nada en cuanto a la probable alineación titular que va a presentar mañana en un estadio que hasta ahora le ha sido talismán en la Copa Oro después de jugar en las ediciones del 2009 ante Guadalupe y frente a Cuba en la del 2011 con sendas goleadas de 5-1 y 5-0, respectivamente.

En cuanto a la figura del árbitro del encuentro, el salvadoreño Joel Aguilar, de triste recuerdo para la selección de Costa Rica, Ramírez no quiso opinar y dijo que lo que tenían que hacer era jugar y conseguir estar en la final.

Aguilar regresa a un partido entre ambas selecciones cuatro años después del recordado episodio de la nieve, cuando Costa Rica perdió por 1-0 frente a Estados Unidos, en Denver, rumbo a Brasil 2014, al jugar en un campo impracticable para el deporte del fútbol, en otro escándalo más del arbitraje dentro de la Concacaf.

Alineaciones probables:

Estados Unidos: Tim Howard; Eric Lichaj, Matt Hedges, Omar González, Justin Morrow; Paul Arriola, Michael Bradley, Darlington Nagbe, Gyasi Zardes; Jozy Altidore y Clint Dempsey.

Entrenador: Bruce Arena.

Costa Rica: Patrick Pemberton; José Salvatierra, Giancarlo González, Kendall Watson, Johnny Acosta; David Guzmán, Bryan Ruiz, Francisco Calvo, Yeltsin Tejeda; Marco Ureña y Ulises Segura.

Entrenador: Oscar Ramírez.

Árbitro: Joel Aguilar (El Salvador)

Estadio: AT&T Stadium de Arlington (Texas). Céspede natural. 100.000 espectadores.

Hora: 21:00 local (20:00 Costa Rica y 02:00 gmt del 23 de julio).

