Pese a su poder adquisitivo, hispanos compran cada vez menos, según expertos

Denver (CO), 18 jul (EFEUSA).- Aunque el poder adquisitivo de los hispanos crece más rápido que el de cualquier otro grupo en el país, los consumidores hispanos gastaron este año menos que antes, generando preocupación en los grandes comercios estadounidenses, indicó hoy un ejecutivo de la cadena minorista Target.

El gerente general de Target, Brian Cornell, habló durante la conferencia BrainstormTech 2017, organizada por Fortune.com, en Aspen, Colorado, sobre la “remodelación” de Target, la tercera cadena minorista más grande del país, como una manera de recuperar clientes.

En ese contexto, el ejecutivo expresó su preocupación “por el descenso de las compras por parte de consumidores hispanos durante los últimos meses”.

En su presentación, el empresario indicó que los hispanos ahora “se quedan en sus casas y salen menos que antes, especialmente en las ciudades fronterizas de Estados Unidos”.

Como consecuencia de ese “cambio en la conducta”, agregó, las compras por parte de consumidores hispanos cayeron un 11 % en los últimos meses.

Aunque Cornell no indicó si esa cifra se refería sólo a su cadena o a los comercios en general, un reporte difundido hoy por la firma de investigaciones de mercado NPD Group indica que desde comienzos de 2017 se ha notado “un cambio en la conducta de compras” entre los hispanos, creando “desalentadores resultados” para los comerciantes.

NPD Group dio ejemplo sobre ese cambio con las ventas de zapatillas deportivas, que este año, los hispanos compraron casi un 20 % menos que el año anterior.

En 2016 las compras de esas zapatillas por consumidores hispanos habían sido cerca del 15 % más altas que en 2015.

El tema es preocupante, según el reporte de NPD Group, porque los 57 millones de hispanos en Estados Unidos representan casi la cuarta parte (23 %) de los consumidores del país y lo que sucede con las zapatillas deportivas también sucede con otros productos deportivos en general y “otros sectores”, de los cuales no se proveyeron detalles.

Por su parte, Cornell enfatizó que la transformación de la conducta de los consumidores latinos es “un cambio significante” que ha hecho que Target “busque cómo responder”.

“Todos los comerciantes tienen que tratar con la manera que los consumidores hispanos de Estados Unidos están comprando en 2017”, indicó.

Aunque Cornell no se refirió a las recientes elecciones presidenciales como uno de los factores que impulsan ese cambio, un informe de febrero de este año preparado por el Pew Research Center, ya anticipaba, basándose en encuestas, que la mayoría (54 %) de los latinos adultos “no se sentirían confiados de su lugar en Estados Unidos” bajo la nueva Administración.

