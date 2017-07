Villa, elegido por tercera vez al Partido de las Estrellas

Houston (EE.UU.), 18 jul (EFE).- El delantero español del New York City, David Villa, el Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS, ha sido elegido por tercera vez consecutiva desde que llegó a Estados Unidos en 2014 para formar en el once titular del Partido de las Estrellas.

Junto a Villa, de 35 años, también estará el centrocampista paraguayo el novato Miguel Almirón del Atlanta United, la nueva franquicia que comenzó a jugar en la liga esta temporada y en cuyo banquillo está el argentino Gerardo Martino.

Además del exjugador del Barcelona y el Atlético de Madrid, que esta temporada ya lleva 12 goles con el New York City, líder del equipo y segundo en la lista de la liga, y de Almirón, en el equipo titular por votación popular también se encuentra el veterano brasileño Kaká, del Orlando City, y el defensa mexicoamericano Greg Garza, del Atlanta United.

El resto del equipo titular lo forman el arquero estadounidense Tim Howard (Colorado Rapids), los defensas DaMarcus Beasley (Houston Dynamo) y Graham Zusi, mientras que en el centro del campo estarán Michael Bradley (Toronto FC), y el alemán novato Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire), además de su compañero, el serbio Nemanja Nikolic, líder goleador de la liga con 16 tantos, y el italiano Sebastián Giovinco (Toronto FC), como delanteros.

Junto al 11 titular, el entrenador encargado del equipo de las Estrellas de la MLS, el serbio Veljko Paunovic, que dirige al Fire de Chicago, ciudad donde el próximo 2 de agosto se va a jugar el partido frente al Real Madrid, incluyó en la lista de 11 reservas a cuatro jugadores latinoamericanos, encabezados por los argentinos Hernán Grana, defensa del FC Dallas; y los centrocampistas, Ignacio Piatti (Montreal Impact) y Diego Valeri (Portland Timbers).

El delantero mexicano del Galaxy de Los Angeles, Giovani dos Santos también fue elegido entre los reservas, y jugará por segundo año consecutivo el Partido de las Estrellas.

Mientras que otro jugador hispano, el volante internacional con Estados Unidos, Kellyn Acosta, del FC Dallas, fue elegido por el comisionado de la MLS, Don Garber, junto a Dominic Dwyer (Sporting Kansas City).

La lista completa de los 24 jugadores que estarán el próximo 2 de agosto en el Soldier Field de Chicago para enfrentarse al Real Madrid, es la siguiente:

Porteros (2): Stefan Frei (Seattle Sounders FC) y Tim Howard (Colorado Rapids).

Defensas (8): DaMarcus Beasley (Houston Dynamo), Greg Garza (Atlanta United), Hernán Grana (FC Dallas), Matt Hedges (FC Dallas), Johan Kappelhof (Chicago Fire), Michael Parkhurst (Atlanta United), Jelle Van Damme (LA Galaxy) y Graham Zusi (Sporting Kansas City)

Mediocampistas (9): Kellyn Acosta (FC Dallas), Miguel Almirón (Atlanta United), Michael Bradley (Toronto FC), Giovani dos Santos (LA Galaxy), Kaká (Orlando City SC), Dax McCarty (Chicago Fire), Ignacio Piatti (Montreal Impact), Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire) y Diego Valeri (Portland Timbers)

Delanteros (5): Jozy Altidore (Toronto FC), Dom Dwyer (Sporting Kansas City), Sebastian Giovinco (Toronto FC), Nemanja Nikolic (Chicago Fire) y David Villa (New York City FC).

