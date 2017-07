Game of Thrones” marca un nuevo récord de audiencia

El estreno de la séptima temporada de “Game of Thrones” registró un nuevo récord de audiencia para la cadena HBO, con 10,1 millones de espectadores en Estados Unidos, informó la edición digital de Variety.

Esa cifra supone un aumento del 27 por ciento respecto al debut de la sexta temporada en abril del año pasado.

En total, el capítulo, titulado “Dragonstone”, reunió a 16,1 millones de espectadores si se tienen en cuenta las reproducciones por Internet.

Además, el estreno de la séptima temporada fue el capítulo con mayor actividad en Twitter de la historia, con 2,4 millones de tuits publicados durante la emisión del capítulo. La aparición del cantante Ed Sheeran se llevó gran parte del protagonismo, con un 7 por ciento de los tuits dirigidos a sus escenas.

“The Winds of Winter”, el capítulo final de la sexta temporada de “Game of Thrones”, reunió a 8,9 millones de espectadores, que suponía para entonces un récord para la serie estrella de HBO.

Estos datos confirmaban a la serie como la más vista de la televisión por cable únicamente por detrás de “The Walking Dead”, de la cadena AMC.

La progresión de la serie no deja lugar a dudas, ya que su estreno en 2011 reunió a 2,2 millones de espectadores y ese número ha ido creciendo progresivamente situando el listón más alto con cada final de temporada.

