Presión de los medios obliga a Osorio a “ganar o ganar” ante Honduras

México, 17 jul (EFE).- Aunque compite en la Copa Oro con un equipo de segunda, el seleccionador mexicano Juan Carlos Osorio está obligado a vencer el jueves a Honduras para tapar la boca a los medios, algunos de los cuales piden su despido.

El empate sin goles con Jamaica, número 76 de la lista de la FIFA, y el triunfo con apuros anoche ante, 2-0 sobre Curazao, 68 del ránking, han sido tomado de mala manera por los medios mexicanos que han calificado al equipo nacional de decepcionante en la fase de grupos del torneo de Concacaf, a pesar de liderar su grupo.

“Un tri sin color”, dijo hoy el diario “Reforma”, uno de los matutinos principales cuya disconformidad con el trabajo del cuadro de Osorio es secundada por la mayoría de los otros diarios.

México tiene casi asegurada la clasificación a la Copa Mundial de Rusia 2018 con superioridad en las eliminatorias de la Concacaf que lidera invicto y en la Copa Confederaciones quedó cuarto al perder solo con el campeón mundial Alemania y el monarca europeo Portugal, pero eso no ha servido para detener las críticas.

La persistencia del estratega en rotar a sus jugadores ha sido interpretada por la prensa del país como un reto y eso lo ha convertido en centro de los dardos, a pesar de que sus números son positivos, 22 victorias, seis empates y cuatro derrotas en 32 encuentros.

Al referirse a la Copa Oro, los medios han criticado no haber goleado a El Salvador, Jamaica y Curazao y da la impresión de que haga lo que haga el estratega será blanco de ataques, no importa si esté jugando con un equipo de segunda y haya recibido un solo gol.

Por todo eso el compromiso del jueves en los cuartos de final de la Copa contra Honduras será de vida o muerte para Osorio porque sus críticos no le perdonarán ser eliminado como tampoco lo dejarán en paz si es vencido en semifinales o en finales.

De los equipos concursantes en la Copa Oro México es el único que jugó la Confederaciones y no tuvo disponibles a sus mejores futbolistas (no juega con ninguna de sus figuras involucradas en ligas europeas), pero eso no le servirá al estratega como explicación si pierde ante Honduras.

La insistencia de Osorio en cambiar alineaciones de un partido para otro ha sido tomado por los medios como necedad y se lo cobran con críticas y poca alusión a sus datos favorables como que sus tres derrotas en partidos oficiales son frente al campeón mundial Alemania, contra el monarca europeo Portugal y ante el de Sudamérica, Chile, aunque con éste fue goleado 7-0 el año pasado.

Honduras terminó tercero de su grupo en la Copa Oro y entró a la fase de los ocho mejores en el último tren. México fue líder en su llave, sale como favorito y más vale que lo demuestre porque un resultado diferente pondrá en peligro la permanencia del técnico en su puesto. No importa si sus números son superiores a los de sus antecesores.

