Debate en torno a inmigrantes “es alarmante” según obispo hispano

Nueva York, 14 jul (EFEUSA).- El diálogo que existe en este momento en el país en torno al inmigrante “es alarmante y asusta”, afirmó a Efe el obispo designado de Cleveland, Nelson J. Pérez, de origen cubano.

Pérez, obispo auxiliar de la diócesis de Rockville Centre en Long Island, en Nueva York desde 2012, destacó que las iglesias están abocadas a “acompañar” -al citar palabras del papa Francisco- a los inmigrantes más allá del nivel espiritual, en ese debate migratorio que enfrentan.

El prelado, que se convertirá en el primer hispano al frente de una diócesis del estado de Ohio, recordó que mucho antes de que se recrudeciera el debate sobre los inmigrantes, la Conferencia de Obispos Católicos en EEUU ha estado reclamando una reforma migratoria comprensiva.

“Hay una parte de ese acompañamiento que es la legal y que provee el departamento de Inmigración de Caridades Católicas, así como el de consejería y de conectarlos con servicios sociales”, indicó en entrevista telefónica con Efe.

Agregó que las parroquias a las que acuden les ofrecen por su parte el apoyo “pastoral y espiritual”.

“Son una fuente de apoyo humano y de esperanza, especialmente dentro de un diálogo que en este momento existe en torno al inmigrante y sobre el inmigrante que es alarmante y asusta”, dijo el presidente del subcomité para Asuntos Hispanos de la Conferencia de Obispos, de 56 años.

Pérez, que será instalado como undécimo obispo de la diócesis de Cleveland en una misa el 5 de septiembre, afirmó que la iglesia comprende, “como todos comprendemos, que un país tiene derecho a proteger sus fronteras”.

Sin embargo, advirtió, eso se tiene que hacer en una manera que se respeten los derechos y la dignidad de la persona, “que respete la santidad y la unidad de la familia”.

“Por eso los obispos de EEUU, mucho antes de esta conversación actual (del debate migratorio) han estado abogando por una reforma migratoria completa porque es un sistema que está roto”, indicó.

El pasado 11 de julio, el arzobispo Christophe Pierre, nuncio apostólico en EEUU, informó de la designación de Pérez al Obispado de Cleveland, que incluye ocho condados del noreste de Ohio, donde viven mas de 2,7 millones de personas, de los que el 24 % son católicos.

El obispo Pérez, que nació en Miami, donde emigraron sus padres en 1960, y creció en West New York, Nueva Jersey, sustituirá al obispo Richard G. Lennon, quien renunció a su cargo el pasado diciembre, a los 70 años de edad, por razones de salud.

El religioso dijo además estar “feliz y agradecido” al pontífice por su nombramiento y aseguró que extrañará a Nueva York, ciudad a la que llegó desde Filadelfia, donde fue subdirector de la Oficina para los Hispanos Católicos de la Arquidiócesis.

“Llegué a Long Island sin conocer a nadie pero me acogieron con cariño, con hospitalidad. Filadelfia me enseñó a ser sacerdote pero en Nueva York, y en particular Long Island, me enseñaron a ser obispo y tienen un lugar especial en mi corazón”, aseguró.

En Long Island ha trabajado con los jornaleros y la crisis y violencia de las pandillas y otros asuntos que impactan a la comunidad hispana.

“La violencia de las pandillas se ha sentido en Long Island. La MS-13 es una de varias que ha reclutado a muchos jóvenes, en un momento de necesidad de éstos, que llegaron solos de Centroamérica”, dijo.

“Es una forma distorsionada de buscar donde pertenecer, donde sentirse acogido”, lamentó y agregó que la Diócesis comenzó a trabajar con la comunidad “para que se sintiera apoyada”.

Indicó además que Caridades Católicas ha hecho un trabajo “fenomenal” ayudando a más de 3.500 de estos jóvenes en dos años a ubicarlos con una familia, integrarlos a su vida en este país, a conectarlos con otros jóvenes y aclarar su estatus migratorio.

“Si van a parar a cárcel, la diócesis también realiza un trabajo extensivo de conectar con ellos para ayudarlos”, destacó Pérez, que esta semana viajó a Cleveland para comenzar a conocer a diócesis.

“Para mí es la gran oportunidad como obispo de escuchar al pueblo sobre sus sueños y aspiraciones y como la iglesia puede servir a todos porque hay muchos grupos étnicos”, señaló.

