BULLYING… TU NO ME GANAS!!!

Mi nombre es Julián Santana Treviño.Soy cantante y bailo siguiendo los pasos de Michael Jackson y James Brown. Esta es mi historia:

“…EL bullying, el abuso lo he vivido desde el tercer grado, cuando siendo muy pequeño, todos los dias comia solo en la cafetería. Nadie me hablaba, También pasaba lo mismo cuando esperaba el autobús de la escuela.Mis compañeros se burlaban de mí porque mi vestimenta no era como la ropa de los demás.”

Hoy en dia yo soy estudiante y me gusta la escuela pero pienso que a veces algunos maestros no oyen mi voz tampoco me ven cuando les hablo. Es como que no existo para ellos y me pregunto PORQUE?… Y ahí está de nuevo la diferencia, el bullying, los abusos que provienen de muchas raíces sociales y de los colores en las personas. Yo les pido a toda la Comunidad adultos, niños y jóvenes de diferentes clases y razas que si los están acosando y les están haciendo la vida terrible con el bullying avisa a tus padres, a tus amigos o a una persona que tu sabes que te escuchara y te ayudará, LASTIMANDOTE no es la solución yo he vivido el bullying y estoy sobreviviendo al mismo.MI ESCAPE DE ESTA TORMENTA ES LA MÚSICA.Voy a ser cantante,actor y compositor de música con la ayuda de DIOS. Padres por favor cuiden a sus hijas e hijos platiquen con ellos sepan sus pensamientos este mundo es muy aprovechado.Dios ha dado un talento especial a cada uno de nosotros: “si quieres cantar: Canta, si tu quieres ser pintor :pinta, si quieres ser un Bailarín: BAILA!;El camino no será fácil pero yo le llevo felicidad a la gente y enseñó mi talento, y pienso que mejor felicidad que tu corazón ayuda a mucha gente.

Yo he sido invitado a muchas escuelas frente de muchos niños;también he actuado en Organizaciones dentro y fuera del estado de Washington. Pero en algunas ocasiones si me dejan cantar y bailar y no me dejan hablar del bullying porque dicen que es un tema muy político eso me lastima y mas me lastima cuando algún persona se quita la vida por el acoso.

Mis padres me apoyan en este camino. Mi padre Oscar Treviño es manejador de mi carrera musical andamos de arriba para abajo cuando salgo a hacer mis conciertos.Mis padres son mis mejores amigos pero yo se muy dentro de mi que tienen miedo de que el acoso me cause daño. Yo les puedo decir que las palabras duelen mas que un golpe físico. Mi corazón no tiene la capacidad de lastimar a nadie aunque muchos de mis amigos me dicen que no me deje, que conteste físicamente agresiones a mi persona; pero yo les dijo: que pienso adentro de mi: “Julian Treviño el show debe continuar y seguir con mi campaña en contra del bullying.”

Saben les comparto que por primera vez tengo un patrocinador en este Condado de Skagit en la ciudad de Mount Vernon Cinderella Secret, sus dueños me apoyan en lo más importante sus consejos en todo lo que se refiere a mi imagen y vestuario a mi medida. Gracias a Dios mis padres y mis patrocinadores son una bendición en MI VIDA.