Janet Murguía asegura que UnidosUS derriba “pared” para unir a comunidades

Phoenix (AZ), 11 jul (EFEUSA).- Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), que cambió su nombre a UnidosUS, se declaró satisfecha de los resultados de la conferencia anual y aseguró que el cambio de nombre derriba la “pared” que separaba a las diversas comunidades que existen en el país.

En entrevista exclusiva con Efe, Murguía aseguró que seguirán siendo los defensores de los derechos de los hispanos, aunque matizó que su objetivo es el de implicar a otros en esta “batalla” para elevar la voz y mejorar la perspectiva del país.

“Nuestra misión sigue igual, defender los derechos de nuestra comunidad, pero con más apoyo”, expresó.

“UnidosUS es un llamado de todos los latinos para que otros se unan a nosotros y así promover los mejores intereses del país y de todos los estadounidenses”, agregó.

La ejecutiva enfatizó que ahora más que nunca están firmes para luchar contra las leyes – de la nueva Administración – que afectan a los millones de inmigrantes en el país.

“Nos opusimos a las políticas severas de inmigración y tuvimos éxitos en detener que se asignaran nuevos fondos en los presupuestos para la construcción del muro y la deportación masiva, es algo muy importante y vamos a continuar luchando”, destacó.

Pero sin duda, añadió, una de las luchas más férreas ahora será la de proteger a los miles de inmigrantes que quedarán desprotegidos si se reemplaza la ley de salud del expresidente Barack Obama, más conocida como Obamacare.

“Es muy problemático lo del seguro asequible, porque más de 7 millones se han beneficiado, casi un millón de niños se han beneficiado con seguro médica. Para nosotros este momento es crucial, estamos con nuestros afiliados, con nuestra voz, empujando a los senadores para que no se apruebe”, indicó.

Sobre el cambio de nombre de la organización, que críticos y analistas sugerían que “raza” era una connotación no muy aceptada por la comunidad anglosajona, Murguía detalló que “el nombre estaba pasado de moda y no tenía resonancia para nuestra comunidad”.

“Descubrimos que representaba una pared para crear un compromiso más fuerte con las audiencias más jóvenes y diversas, las que son importante para nuestro futuro, lejos de las críticas”, aseveró.

Murguía, quien asumió en el 2005 el liderazgo de NCLR, una de las mayores organizaciones que aboga por los derechos de los hispanos, reconoció que no se puede ir en contra de los cambios demográficos.

“Tenemos que estar avanzando a los cambios de nuestra comunidad, tratamos de servirlos, tenemos que ver lo que está cambiando, cómo nuestra comunidad y la demografía ha cambiado a este país”, aseguró.

“Reconocemos que dentro de nuestra comunidad latina hay muchos cambios, somos una comunidad más joven, así que tenemos que cambiar el modo de cómo vamos a conectarnos”, remató.

La presidenta de UnidosUS anunció que la próxima sede de la organización, que aglutina a más de 300 organizaciones, será en Washington, D.C. durante la celebración de los 50 años de su fundación.

“Estamos satisfechos con los logros y el cambio de nombre y lo más importante es que nuestra misión, visión y valores siguen siendo los mismos, aunque reconocemos que como organización necesitamos asegurar que evolucionamos juntos con nuestra siempre cambiante comunidad latina”, concluyó.

Murguía ha sido reconocida dos veces por Washingtonian Magazine como una de las “100 mujeres más poderosas en Washington”, por NonProfit Times como una de los “50 con mayor poder e influencia”, y por People en Español como una de los “100 líderes latinos más influyentes”.

También ha sido reconocida en “Mujeres y liderazgo” de Newsweek y en “Hispanos poderosos” de Hispanic Magazine, entre otros.

