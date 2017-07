El Consejo Nacional de la Raza anuncia cambio de nombre a UnidosUS

Phoenix (AZ), 10 jul (EFEUSA).- El Consejo Nacional de la Raza (NCLR) anunció hoy que cambia su nombre a UnidosUS, pero no cambia su misión, la de luchar por los derechos de los inmigrantes y ayudar a los latinos a alcanzar el “sueño americano”.

Durante la cena de gala de la conferencia anual de NCLR, que se celebra en Phoenix (Arizona), la presidente de la organización, Janet Murguía, hará pública la decisión del consejo, que votó por unanimidad, para convertirse a partir del 11 de julio en UnidosUS.

Zandra Baermann, vicepresidente de comunicación y mercadotecnia de NCLR declaró a Efe que la decisión, lejos de ser una medida “elitista”, obedece al sentir de la comunidad latina, de unir fuerzas con otras comunidades en el país.

“En la unidad está la fuerza y en la fuerza está el poder, es un llamado a nuestra comunidad a unir fuerza con la visión de ser un país más inclusivo”, expresó.

Aseguró que no se trata de una decisión improvisada, sino que la directiva lleva tres años analizando a fondo la marca de la organización, por medio de juntas, grupos de enfoques y más de mil encuestas en seis ciudades del país.

“NCLR, ahora UnidosUS, es una organización que siempre ha cambiado con los tiempos. Nuestra comunidad no es la misma de 1968, pero este cambio no significa que vamos a dejar de luchar por la educación, economía, inmigración y salud de nuestras comunidades”, detalló.

Por su parte, la asesor del presidente de NCLR, Lisa Navarrate, señaló a Efe que este cambio no obedece ni a presiones ni a la intervención de críticos y conservadores.

“Esto vino de nuestra comunidad, es muy probable que digan que vino por estas razones, pero no es así. Nosotros queremos construir un puente con la comunidad joven”, resaltó.

Agregó que NCLR ha tenido éxito durante 50 años, por eso se dieron a la tarea de retroalimentarse con la comunidad, para lograr un nombre que tuviera una conexión más abierta con diferentes comunidades en Estados Unidos.

“UnidosUS es un tributo y legado a nuestra organización, siempre lucharemos por los derechos civiles, siempre vamos a estar trabajando con la igualdad y justicia, todo eso va a seguir igual, solo cambia el nombre”, sostuvo.

