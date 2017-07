EL PRESIDENTE RECHAZADO

Por Horacion Ahumada:

Estimados lectores, estaba pensando en este instante que la popularidad de nuestro presidente constitucional elegido por votos electorales, y no por voto popular, está reflejando ese resultado ya que el voto popular que no le favoreció en Noviembre del 2016, ahora se ve reflejado en que verdaderamente tenemos un presidente no elegido por los ciudadanos estadounidenses, ya que su porcentaje de popularidad anda por los suelos, veamos por sectores el porqué el rechazo y la baja popularidad. Empecemos por el segmento de las mujeres, ya que consideran a Donald Trump un misógino por la forma de expresarse hacia el sector femenino, y la falta de respeto, ya que no lo hemos visto ejercer ningún movimiento o declaraciones a las mujeres favorablemente y si lo ha hecho, pues yo no los he escuchado, los comentarios que Trump dijo y que pensó que nadie le estaba grabando junto con aquel presentador de televisión, no son propios de una persona de 70 años en aquel entonces; creo que ni en privado menos acompañado un aspirante al puesto más importante del mundo sería capaz de hacer estos comentarios tan bajos acerca de las mujeres, yo mismo omito textualmente estos comentarios porque son comentarios muy corrientes, no trato de aparentar ser un santo, pero viniendo del hoy presidente de los Estados Unidos, deja mucho que pensar de Trump, así como trató a la ex-Miss Universo Alicia Machado llamándola puerquita, etc. , y de meterse sin el permiso de las aspirantes a Miss Universo a los vestidores donde se cambiaban sus atuendos ya sea de trajes típicos, bikinis y trajes de gala, y se ufanaba de eso argumentando que tenía todo el derecho de hacerlo por ser el dueño y señor de este negocio de belleza universal….ese es nuestro presidenta actual. En el caso de la prensa, desde el primer debate presidencial se empezó a ganar enemigos empezando con la presentadora de TV Megan Kelly que se refirió a ella que sangraba por todos lados, y que les parece los comentarios hechos por Trump llanota loca y fenómeno a dos presentadores del programa de televisión Morning Joe, y que decir en contra de CNN, Washington Post, etc. Les recuerdo que toda persona publica esta expuesta a todo tipo de comentarios, donde el criticado tiene todo el derecho de réplica, siempre y cuando venga del presidente de la nación estadounidense les dé respuestas dignas de esta envestidura. En el caso de redes sociales, que fueron hechas para comunicarse de manera rápida e informal no dignas para ser utilizado por un presidente, aunque este argumente, me refiero a Trump, que él es un presidente moderno, no señor un presidente del pasado o del presente debe de hacer sus comunicados por un a vía o canal oficial de comunicación, pues vienen del presidente de los Estados Unidos. Y por último el caso de relaciones internacionales en otros países donde Trump ridiculizo su postura empujando a un primer ministro europeo con el fin de aparecer en primer plano, esto no lo hacen los presidentes que si tienen alto el porcentaje de aceptación, son unos solos ejemplos de un presidente rechazado y los porcentajes de rechazo, no mienten. GRACIAS.