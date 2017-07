El presidente de CNN critica “acoso” de Trump pero no se dejarán “intimidar”

Nueva York, 6 jul (EFEUSA).- El presidente de la cadena de televisión CNN, Jeff Zucker, aseguró que no se van a dejar “intimidar” por los ataques de Donald Trump, según una entrevista que publica hoy The New York Times.

“(El presidente Trump) Está intentando acosarnos, pero no le vamos a permitir que nos intimide. No podemos perder nuestra confianza y dejar que eso cambie nuestra manera de comportarnos”, aseguró Zucker.

Las declaraciones del presidente de CNN se producen días después de que Trump publicara el pasado domingo un vídeo en su cuenta de Twitter en el que se le ve golpeando en un ring de lucha libre a un hombre cuyo rostro aparece tapado por un logotipo de ese canal.

La corta grabación, publicada un día después de que Trump dijera a un grupo de seguidores que CNN era “periodismo basura”, concluye con la aparición del nombre FNN, en referencia a “Fraud News Network” (“Red de Noticias Fraudulentas”).

En la misma entrevista, el presidente de CNN denuncia que desde la última campaña electoral que terminó con la llegada del magnate neoyorquino a la Casa Blanca se ha producido un aumento de las amenazas contra los trabajadores del canal.

“El señor Trump nos ha obligado a tener que adoptar medidas que jamás pensé que tuviéramos que llegar a adoptar por las acciones de un presidente de los Estados Unidos”, añadió el máximo ejecutivo del canal de Atlanta.

La semana pasada CNN aceptó la renuncia de tres periodistas por considerar que un artículo de su autoría publicado en CNN.com sobre posibles vínculos financieros entre Rusia y la campaña electoral de Trump no cumplía con sus estándares de calidad y rigurosidad.

Dos meses antes, la humorista Kathy Griffin fue despedida de CNN como copresentadora del programa de víspera de Año Nuevo por un vídeo en el que mostraba agarrada por el cabello una cabeza de Trump ensangrentada que simulaba una decapitación.

Al respecto, el presidente de la cadena aseguró al Times que tras la renuncia de los tres periodistas se comunicó con todo el personal de la compañía para trasladarles que “no puede haber espacio para los errores”.

“Mi trabajo es recordarles a todos que tienen que mantenerse centrados mientras hacen su trabajo”, añadió Zucker en la misma entrevista.

