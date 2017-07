Un 30 por ciento de los estadounidense admiten tener armas

Washington, 5 jul (EFEUSA).- Un 30 % de los estadounidenses afirma tener armas, y de ellos casi un 20 % pertenece a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su sigla en inglés), según un estudio publicado hoy por el centro Pew Research.

La investigación mostró que, mientras que el perfil demográfico de los miembros de la NRA es similar al de otros propietarios de armas, sus opiniones, la forma en que las usan y sus actitudes respecto a las políticas para su control difieren “significativamente” de las de los propietarios que no son miembros de esa organización.

En cuanto a sus preferencias políticas, el 61 % de los dueños de armas de fuego dicen ser republicanos o cercanos a los puntos de vista del partido conservador, cifra que supera las tres cuartas partes entre los afiliados a la organización defensora del derecho a la tenencia de armas.

De sus asociados, tan sólo el 20 % se considera demócrata o cercano a este partido, mientras que la cifra casi se duplica entre los que poseen armas pero no pertenecen a la NRA.

Los “muy conservadores” suponen casi un 29 % entre los afiliados a la NRA y el 18 % de los que no se identifican con esa organización, la mayor de presión a favor de la posesión de armas.

Los dueños de armas que pertenecen a la NRA tienden a poseer más armas, en promedio, que los otros propietarios, y van más a cazar y a disparar.

Además, los que se asocian también son “significativamente” más propensos que otros dueños de armas a admitir que tienen un arma que está cargada y es fácilmente accesible para ellos en todo momento, mientras que son dos veces más propensos a decir que llevan una pistola con ellos fuera de su hogar la mayor parte del tiempo.

Hasta un 92 % de los miembros de la NRA aseguran que tener un arma de fuego es “esencial” para su libertad personal, mientras que este número desciende al 70 % entre los que no pertenecen a la organización.

Sin embargo, todos los propietarios de armas de fuego coinciden en favorecer la prohibición de su compra por parte de las personas que figuran en las listas federales que les prohíben volar y de las que tienen alguna enfermedad mental, además de apoyar la ampliación de las leyes sobre su transporte, permitiendo incluso a los profesores y trabajadores en escuelas portarlas.

Mientras, el 44 % de todos los adultos dice que la NRA tiene demasiada influencia en la legislación de armas en el país, el 40 % opina que su poder es adecuado y el 15 % que tiene muy poco peso.

Related