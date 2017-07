La SIP “rechaza” los continuos ataques de Trump a la prensa

Miami, 3 jul (EFEUSA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy los “crecientes ataques” del presidente estadounidense, Donald Trump, a la prensa y advirtió de su “estilo” puede “incitar a actos de violencia” contra periodistas y medios.

La “retórica del Gobierno de Trump no tiene precedentes y amenaza con socavar la capacidad de los medios de comunicación de informar al público sobre las actividades del nuevo Gobierno y sus planes para el futuro del país”, advirtió en un comunicado el mexicano Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

El comunicado de reprobación de la SIP se produce después de que Trump publicase el domingo pasado un vídeo en Twitter en el que se le ve golpeando en un ring de lucha libre a un hombre cuyo rostro aparece tapado por un logotipo del canal CNN.

El vídeo original, que ha sido manipulado para incluir el logo de la cadena, es una pelea de 2007, cuando Trump se enfrentó al director ejecutivo de la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment, Vince McMahon, durante la llamada “La Batalla de los Billonarios”.

La corta grabación, publicada un día después de que Trump dijese a un grupo de seguidores que CNN era “periodismo basura”, concluye con la aparición del nombre FNN, en referencia a “Fraud News Network” (“Red de Noticias Fraudulentas”).

“No puede resultar cómico que Trump pueda estar incitando a la violencia contra periodistas y medios; pues, además de afectar su relación con la prensa, aleja a gran parte de una sociedad que también entiende que la Primera Enmienda rechaza el uso de las burlas para combatir las críticas”, expresó Rock.

Trump ha criticado en numerosas ocasiones a los canales CNN, NBC, ABC, CBS y los diarios The New York Times y The Washington Post, a los que califica de “medios de noticias falsas”, “deshonestos” y “enemigos del pueblo estadounidense”, términos que utilizó ya cuando era candidato a la Presidencia para “denigrar y contrarrestar información que estima desfavorables”.

“Es un día triste cuando el presidente de Estados Unidos alienta la violencia contra los periodistas”, respondió la cadena CNN en un comunicado tras la publicación del vídeo.

La semana pasada CNN aceptó la renuncia de tres periodistas por considerar que un artículo de su autoría publicado en CNN.com sobre posibles vínculos financieros entre Rusia y la campaña electoral de Trump no cumplía con los estándares de calidad y rigurosidad de la cadena.

En mayo pasado la humorista Kathy Griffin fue despedida de CNN como copresentadora del programa de víspera de Año Nuevo por un vídeo en el que mostraba agarrada por el cabello una cabeza de Trump ensangrentada que simulaba una decapitación.

En días recientes Trump ha mantenido una polémica y duros comentarios contra los presentadores del programa de la MSNBC “Morning Joe”.

Asimismo, la SIP ha manifestado su “preocupación por la falta de transparencia del Gobierno” estadounidense, que ofrece escasas conferencias de prensa en comparación con administraciones anteriores.

Related