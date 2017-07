“Despicable Me 3” domina a placer la taquilla estadounidense

LOS ÁNGELES (Agencias).— El filme animado “Despicable Me 3” dominó la taquilla este fin de semana a gran distancia de sus inmediatos rivales, “Baby Driver” y “Transformers 5”.

Según informó el portal especializado Box Office Mojo, “Despicable Me 3” logró 75,4 millones de dólares en su estreno en la gran pantalla.

Esta recaudación en su lanzamiento es 10 millones de dólares menor que la obtenida por la segunda parte de esta serie de filmes, “Despicable Me 2” (2013).

La película de acción “Baby Driver” sobrepasó las expectativas de los analistas y se anotó en su desembarco en los cines 21 millones de dólares..

“Transformers: The Last Knight” se colgó la medalla de bronce este fin de semana al sumar 17 millones de dólares para una recaudación acumulada en todo el mundo que ya asciende a 429,9 millones.

Por su parte, “Wonder Woman” añadió 16,1 millones de dólares a un botín global desde su estreno que se sitúa en los 708,4 millones.

Por último, el largometraje animado “Cars 3” recaudó 9,5 millones de dólares.

