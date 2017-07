LOS TPS, LOS DACAS Y DAPAS.

Por Horacio Ahumada:

Por lo menos el ex-presidente Barack Obama dejo algo en cuestión de inmigración la proteccion a los llamados DACA, algo es algo, pero la mala costumbre del gobierno estadounidense es dar las órdenes ejecutivas con color gris, las otorga y a la vez no, por conveniencia de seguir teniendo el control.

Un ejemplo de ellos son los que tienen protección TPS , ellos tienen que estar renovando su permiso cada 18 meses, y me pregunto yo si así se van a quedar toda su vida o vivir bajo el miedo que de repente un nuevo gobierno federal los elimine y se tengan que regresar a un país donde la gran probabilidad es que no tengan ya una vida hecha como aquí, pues tendrían que empezar una nueva y su familia aquí en los Estados Unidos no podría seguirlo porque a lo mejor sus hijos ya están casados aquí o vaya usted a saber, por lo pronto a seguir viviendo en la incertidumbre de hoy más que nunca de estar viviendo en un país lleno de minas administrativas y legales, es decir que cualquier falta administrativa o acusación estarían prácticamente a un borde de que se les cancele y por supuesto esperando su deportación y esa la verdad no es vida, es una forma condicionada de existencia. Igualmente los DACA están en la misma situación apenas han pasado algunos años y viven con los nervios de punta de cometer algún error.

Recuerdo cuando Barack Obama autorizo el DACA y para variar puso las condicionantes de edad, de tiempo de llegada y edad límite, claro que algo es algo y no nos podemos poner los moños, sin embargo al paso del tiempo empiezan a salir las equivocaciones, en vez de pensar que todo aquel joven menor de edad no le quedó otra más que de seguir a sus padres, no tienen ni voz ni voto en estas grandes decisiones familiares, por lo tanto desde mi punto de vista son totalmente inocentes de estar en este país; a veces pienso si los políticos que están en los comités de inmigración no piensan ni tantito en la inocencia de estos hoy jóvenes, que realmente no conocen otra vida más la que han vivió en Estados Unidos, luego entonces que caso tiene estar cada 2 años estar renovando innecesariamente la protección de ser deportados, porque hemos visto hasta casos de Universidades que les quieren cobrar más del doble por no tener una residencia permanente o ciudadanía y los siguen considerando personas indocumentadas y solamente protegidas, lo cual con nada de respeto se me hace una estupidez por parte de nuestros ilustres legisladores, nada pierde este país en autorizar la regularización migratoria de tantos jóvenes que ni opinaron ni decidieron estar en este país, fueron sus padres que a veces me pongo a pensar que la protección solamente sería para parte de la familia y a sus papas ya les negaron toda posibilidad de protección presidencial, pues el gobierno de Trump ya tiempo a la basura la propuesta DACA, me encantaría que alguien les llegara a entregar esta columna a nuestros distinguidos Senadores y Representantes, GRACIAS.