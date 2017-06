Ricky Martin anuncia que se casará en Puerto Rico en una “ceremonia inmensa”

San Juan, 27 jun (EFEUSA).- El cantante puertorriqueño Ricky Martín ha anunciado que tiene previsto casarse en su tierra natal en una ceremonia que “será inmensa” y “grande”.

“Hay una cosa segura. Me quiero casar en Puerto Rico. Es de dónde soy, de dónde es mi familia y es una escenario maravilloso. No solo para el que se quiera casar”, reveló en declaraciones al programa “E! News”, especializado en información del mundo del espectáculo, de Estados Unidos.

A su vez, explicó que la boda tendrá un “aire internacional” ya que se prometido Jwan Yosef, es sueco y algunos de sus familiares son sirios.

Por otro lado, el artista reconoció que organizar un evento de ese estilo trae consigo mucho trabajo.

“Estamos hablando de boda pero nadie me había dicho que era tan complicado montar un evento como el que queremos tener. Es difícil pero no sabía que era tan complicado”, agregó.

Yosef, de 32 años, y Martin, que tiene dos hijos, se comprometieron a finales del año pasado.

El cantante, quien en la actualidad combina el rodaje de una película sobre la vida de Gianni Versace, ofrece varias actuaciones continuadas en Las Vegas en un espectáculo que lleva por título “All in” y se encuentra de gira, también habló de sus hijos.

Sobre sus hijos Valentino y Mateo, de ocho años, indicó que todas las decisiones que adopta en su vida están basadas en la existencia de ambos.

“Mis hijos son muy felices y eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo”, agregó.

En relación a su vida con ellos cuando actúa en Las Vegas, reveló que su agenda es “diez veces más complicada que la mia!”.

“Están más ocupados que yo. Conocen la ciudad mejor que yo. Van al acuario. al desierto, etc…. Todas las noches, eso si, y si no hay colegio al día siguiente, asisten a mi espectáculo”, concluyó.

