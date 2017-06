Ivanka Trump dice que trata de mantenerse “fuera de cuestiones políticas”

Washington, 26 jun (EFEUSA).- Ivanka Trump, la hija del presidente Donald Trump, aseguró hoy que trata de mantenerse “fuera de las cuestiones políticas” pese a ocupar el cargo de asesora presidencial al igual que su esposo, Jared Kushner.

“Intento estar fuera de las cuestiones políticas (…) No soy una erudita en política”, señaló Ivanka Trump en una entrevista con la cadena Fox.

Ivanka, que no recibe sueldo por su asesoría al igual que su esposo, subrayó que se siente “bendecida” de formar parte del equipo de la Casa Blanca y recalcó que no siempre coincide con el presidente estadounidense.

“Le doy mi opinión abierta y sincera. A veces estamos de acuerdo, a veces no lo estamos”, agregó.

Tanto Ivanka como su esposo Jared, que es uno de los principales asesores del presidente para el conflicto israelí-palestino, son consideradas dos de las voces con más influencia en la Casa Blanca.

En concreto, es conocida la oposición de Ivanka a la decisión de Trump de retirar a EEUU del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, una de las medidas más controvertidas desde que llegó a la Presidencia en enero.

“Creo que es normal no coincidir 100 % en los puntos de vista sobre todos los temas. Creo que sería un escenario muy extraño. Y no creo que nadie opere de ese modo con un padre o dentro del contexto de un gobierno”, agregó la hija de Trump, de 35 años.

En este sentido, recalcó que “tener diferentes puntos de vista sobre la mesa es algo positivo” a la vez que indicó que prefiere “estar a favor de algo que en contra”

Sobre la situación política en EEUU, Ivanka señaló que una de las cosas que cree que faltan en el país es “diálogo”.

